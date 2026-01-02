'देश संविधान से चलता है, किसी नेता के भाषण से नहीं', बीजेपी नेता संगीत पर बरसे सपा जिलाध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम द्वारा अभिनेता शाहरुख खान को लेकर दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. इस बयान के विरोध में मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने संगीत सोम को बयानबाज नेता बताते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय चैनलों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और उन्हें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए.

मुजफ्फरनगर स्थित सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिया चौधरी ने कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी नेता के भाषण से नहीं. उन्होंने कहा कि कभी मौलवियों पर टिप्पणी, कभी फिल्म अभिनेता को गद्दार कहना और कभी मदरसों पर हमला यह सब समाज में नफरत फैलाने वाली भाषा है. जिया चौधरी ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी किसी व्यक्ति की प्रवक्ता नहीं है, लेकिन किसी को भी देशद्रोही कह देना गलत है.

केंद्र सरकार विदेश नीति पर अपना रुख स्पष्ट करे- जिया चौधरी

जिया चौधरी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि वहां हमारे भाइयों पर अत्याचार होता है तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी, लेकिन सवाल यह है कि घटनाएं विदेश में होने पर देश के मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार से विदेश नीति और पड़ोसी देशों के मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की.

जिले की सभी सीटें जीतने का है लक्ष्य- जिया चौधरी

प्रेस वार्ता में सपा नेता डॉ. सत्येंद्र पाल द्वारा महापुरुषों की तस्वीरों के साथ किए गए संकल्प का भी उल्लेख किया गया. जिया चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव शालीनता, सद्भाव और संघर्ष के साथ लड़ने का संकल्प लिया है और जिले की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है. अंत में जिया चौधरी ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कोई अपमानजनक टिप्पणी की गई, तो पार्टी संविधान और कानून के दायरे में रहकर जवाब देगी.