संगीत सोम ने अतुल प्रधान को बताया छोटा भाई, कहा- छोटे भाइयों को सब माफ होता है

रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मुजफ्फरनगर नगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में सियासी हलचल बढ़ा दी. संगीत सोम ने कहा कि अतुल प्रधान हमारा छोटा भाई है और छोटे भाइयों को सब माफ होता है. जो छोटे भाई होते हैं, वो बोलते रहते हैं. वो वहां से मीट ले आते होंगे. उनके इस बयान से यह साफ हो गया कि अतुल प्रधान द्वारा उन पर लगाए गए मीट कारोबार के आरोपों का पलटवार किया गया.

मुजफ्फरनगर वासियों से सहयोग की अपील

संगीत सोम ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ देश और सनातन धर्म के लिए गर्व की बात है. उन्होंने पूर्व अध्यक्ष विजय शुक्ला और उनकी टीम की जमकर सराहना की और पूरे मुजफ्फरनगर वासियों से इस यात्रा में सहयोग और समर्थन देने की अपील की. उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि एसआईटी गठित कर दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने ज्यूडिशरी के मामलों में सरकार की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ज्यूडिशरी का इंटरनल मामला है और इसे किसी अन्य मामले से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

मुस्लिमों के गंगा में डुबकी लगाने पर कोई आपत्ति नहीं

संगीत सोम ने हरिद्वार हर की पौड़ी पर ‘गैर हिंदू प्रवेश वर्जित’ बोर्ड को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि हरिद्वार हमारी तीर्थ नगरी है और मुस्लिम भाई भी गंगा में डुबकी लगा सकते हैं. संगीत सोम ने कार्यक्रम में कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा की यात्रा सनातनी समुदाय के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस यात्रा में सहयोग करें और इसे समर्थन दें.

उन्होंने इस दौरान विवादास्पद बयान के संबंध में कहा, “नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता. पूरन सिंह हमारे भाई हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप लड़ाने की बात कर रहे हैं.” इस कार्यक्रम में संगीत सोम के बयान और अतुल प्रधान को लेकर दिए गए तंज ने मुजफ्फरनगर में राजनीतिक और सामाजिक बहस को फिर से गरमा दिया है.