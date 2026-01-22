हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंगीत सोम ने अतुल प्रधान को बताया छोटा भाई, कहा- छोटे भाइयों को सब माफ होता है

संगीत सोम ने अतुल प्रधान को बताया छोटा भाई, कहा- छोटे भाइयों को सब माफ होता है

Muzaffarnagar News: संगीत सोम ने कहा कि अतुल प्रधान हमारे छोटे भाई हैं और छोटे भाइयों को सब माफ होता है. जो छोटे भाई होते हैं, वो बोलते रहते हैं.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 22 Jan 2026 08:26 PM (IST)
Preferred Sources

रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मुजफ्फरनगर नगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में सियासी हलचल बढ़ा दी. संगीत सोम ने कहा कि अतुल प्रधान हमारा छोटा भाई है और छोटे भाइयों को सब माफ होता है. जो छोटे भाई होते हैं, वो बोलते रहते हैं. वो वहां से मीट ले आते होंगे. उनके इस बयान से यह साफ हो गया कि अतुल प्रधान द्वारा उन पर लगाए गए मीट कारोबार के आरोपों का पलटवार किया गया.

मुजफ्फरनगर वासियों से सहयोग की अपील

संगीत सोम ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ देश और सनातन धर्म के लिए गर्व की बात है. उन्होंने पूर्व अध्यक्ष विजय शुक्ला और उनकी टीम की जमकर सराहना की और पूरे मुजफ्फरनगर वासियों से इस यात्रा में सहयोग और समर्थन देने की अपील की. उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि एसआईटी गठित कर दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने ज्यूडिशरी के मामलों में सरकार की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ज्यूडिशरी का इंटरनल मामला है और इसे किसी अन्य मामले से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

मुस्लिमों के गंगा में डुबकी लगाने पर कोई आपत्ति नहीं

संगीत सोम ने हरिद्वार हर की पौड़ी पर ‘गैर हिंदू प्रवेश वर्जित’ बोर्ड को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि हरिद्वार हमारी तीर्थ नगरी है और मुस्लिम भाई भी गंगा में डुबकी लगा सकते हैं. संगीत सोम ने कार्यक्रम में कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा की यात्रा सनातनी समुदाय के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस यात्रा में सहयोग करें और इसे समर्थन दें.

उन्होंने इस दौरान विवादास्पद बयान के संबंध में कहा, “नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता. पूरन सिंह हमारे भाई हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप लड़ाने की बात कर रहे हैं.” इस कार्यक्रम में संगीत सोम के बयान और अतुल प्रधान को लेकर दिए गए तंज ने मुजफ्फरनगर में राजनीतिक और सामाजिक बहस को फिर से गरमा दिया है.

और पढ़ें

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read
Published at : 22 Jan 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
Sangeet Som UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
मनोरंजन
Oscar Nominations 2026: ऑस्कर नॉमिनेशन हुए अनाउंस, होमबाउंड के फैंस के लिए बुरी खबर, इन फिल्मों ने मारी बाजी
Oscar Nominations 2026: ऑस्कर नॉमिनेशन हुए अनाउंस, होमबाउंड के फैंस के लिए बुरी खबर, इन फिल्मों ने मारी बाजी
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: संत VS सरकार, और बढ़ेगी रार? | Shankaracharya Controversy | Prayagraj Magh Mela
Bollywood News: तेरी दुल्हन सजाऊंगी’ ट्रेंड में निक जोनस की एंट्री, फैंस हुए खुश
Shankaracharya Controversy: Avimukteshwaranand का अपमान...Debate में मचा बवाल..लड़ने लगे धर्मगुरु !
Border 2 से पहले क्यों Social Media बना WarZone? | Varun Dhawan Trolling | Ahan Shetty Comment Reel
Noida Engineer Death: हर गाड़ी चलाने वाले को ये रिपोर्ट देखनी चाहिए! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
मनोरंजन
Oscar Nominations 2026: ऑस्कर नॉमिनेशन हुए अनाउंस, होमबाउंड के फैंस के लिए बुरी खबर, इन फिल्मों ने मारी बाजी
Oscar Nominations 2026: ऑस्कर नॉमिनेशन हुए अनाउंस, होमबाउंड के फैंस के लिए बुरी खबर, इन फिल्मों ने मारी बाजी
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: रेगुलर छात्रों के लिए 10वीं-12वीं का एडमिट कार्ड कब होगा जारी? यहां जानें पूरी जानकारी
रेगुलर छात्रों के लिए 10वीं-12वीं का एडमिट कार्ड कब होगा जारी? यहां जानें पूरी जानकारी
लाइफस्टाइल
Brushing Teeth After Dinner: रात में खाना खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए ब्रश, जानिए क्या है सही तरीका?
रात में खाना खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए ब्रश, जानिए क्या है सही तरीका?
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget