हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा पुलिस ने दिल्ली जाने वाली इन गाड़ियों को किया बैन, जानें कब तक रहेगा प्रतिबंध?

नोएडा पुलिस ने दिल्ली जाने वाली इन गाड़ियों को किया बैन, जानें कब तक रहेगा प्रतिबंध?

Republic Day 2026: दिल्ली जाने के लिए निजी वाहनों के बजाय मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें, जो सामान्य रूप से संचालित रहेंगी कुछ स्टेशनों पर प्रवेश/निकास सीमित हो सकता है.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 22 Jan 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 22 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक डायवर्जन प्लान लागू किया है. गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की ओर जाने वाले मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है. 

गौतमबुद्धनगर से दिल्ली जाने वाले मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू रहेगा. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, परेड की तैयारियों के दौरान दिल्ली की ओर भारी वाहनों की आवाजाही से जाम और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं.

आज रात जो डायवर्जन प्लान लागू किया गया जो 22 जनवरी की रात 10 बजे से शुरू होकर 23 जनवरी (रिहर्सल समाप्ति) तक लागू रहेंगे. यही पाबंदियां 25 जनवरी की रात 10 बजे से 26 जनवरी को परेड खत्म होने तक दोबारा लागू होंगी. डीसीपी ट्रैफिक मनीषा ने बताया कि. भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा. आवश्यक सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को छूट दी गई है.

डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर: यहाँ से दिल्ली जाने वाले वाहनों को यू-टर्न लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) की ओर भेजा जाएगा.

कालिंदी कुंज: वाहनों को यमुना नदी से पहले अंडरपास तिराहे से डायवर्ट कर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के जरिए निकाला जाएगा.

यमुना एक्सप्रेसवे: जीरो पॉइंट से परी चौक की ओर डायवर्जन रहेगा, जहाँ से वाहन EPE का उपयोग कर सकेंगे.

फुल ड्रेस रिहर्सल' के लिए पुख्ता इंतजाम

दिल्ली पुलिस ने 23 जनवरी को होने वाली 'फुल ड्रेस रिहर्सल' के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं. विजय चौक से लाल किला: परेड का रिहर्सल मार्ग विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगा. 

संदिग्धों की पहचान के लिए AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस

दिल्ली पुलिस भीड़ में संदिग्धों की पहचान के लिए AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है. दिल्ली जाने के लिए निजी वाहनों के बजाय मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें, जो सामान्य रूप से संचालित रहेंगी. 

निजी वाहनों के बजाय मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें

दिल्ली जाने के लिए निजी वाहनों के बजाय मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें, जो सामान्य रूप से संचालित रहेंगी कुछ स्टेशनों पर प्रवेश/निकास सीमित हो सकता है ट्रैफिक जाम या किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क करें.

और पढ़ें
Published at : 22 Jan 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Republic Day India Republic Day UP NEWS NOIDA NEWS Republic Day 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
बॉलीवुड
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल, हर सीन में मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
Advertisement

वीडियोज

Modi Government: मोदी सरकार का 'गेमचेंजिंग' कदम, आपकी रिटायरमेंट की चिंता खत्म!
Tum se Tum Tak: Anu की जिंदगी में आई प्यार की बहार, Aryavardhan ने कश्मीर में किया इज़हार #sbs (22.01.2026)
Air Pollution से Economy को बड़ा झटका | Gita Gopinath की गंभीर चेतावनी | Paisa Live
Telangana News: 100 कुत्तों का कत्लेआम, 500 पहले मारे गए, किसने किया ये घिघौना कांड? ABPLIVE
Magh Mela 2026: धर्म की आड़ में साजिश...' अविमुक्तेश्वरानंद पर CM Yogi का करारा जवाब! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
बॉलीवुड
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल, हर सीन में मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
ट्रेंडिंग
लड़कियां हैं लड़ सकती हैं... बीच सड़क पर चोटी पकड़कर एक-दूसरे को पीट रही थीं पापा की परियां, वीडियो वायरल
लड़कियां हैं लड़ सकती हैं... बीच सड़क पर चोटी पकड़कर एक-दूसरे को पीट रही थीं पापा की परियां, वीडियो वायरल
हेल्थ
Paracetamol During Pregnancy: क्या प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल खाने से बच्चे को हो जाती है दिमागी बीमारी, कितनी सच है ये बात?
क्या प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल खाने से बच्चे को हो जाती है दिमागी बीमारी, कितनी सच है ये बात?
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
Embed widget