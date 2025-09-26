UPITS 2025: सीएम योगी बोले- उत्तर प्रदेश में उद्योग और रोजगार के नए द्वार खुल रहे



ग्रेटर नोएडा में चल रहे यूपी इंटरनेशल शो के उद्घाटन समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से यूपी इन्टरनेशनल ट्रेड शो अन्त्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का अवसर है. वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल, प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन का ही एक स्वरुप है. ट्रेड शो में 80 देशों के साढ़े पांच सौ से अधिक खरीदार और 75 जिलों के 2250 से अधिक एक्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे है.



योगी ने कहा कि ओडीओपी एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए चार लाख से अधिक कारीगरों को ट्रेनिंग और टूलकिट देकर हुनरमंद बनाया है. इनके लिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो बाजार उपलब्ध कराने का एक प्लेटफार्म बना है. 77 जीआई उत्पाद के साथ प्रदेश देश का कैपिटल बना है. इसके अलावा 75 जीआई टैग के लिए आवेदन की दिशा में काम किया जा रहा है.

प्रदर्शनी में भी 60 जीआई टैग स्टॉल लगाए गए है. उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 में प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था. जिसके जरिए प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिन चुके है. इनमेंं से 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव पर काम भी शुरू हो गया है.

पांच लाख करोड़ का होगा निवेश

कुछ उद्यमों में उत्पादन भी प्रारम्भ हो चुका है. नवम्बर 2025 में पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश प्र्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग करने की तैयारी चल रही है. ट्रेड शो के माध्यम से स्टार्टअप, ओडीओपी, उभरते हुए एक्सपोर्टर, महिला उद्यमी, नए उद्यमी, हस्तशिल्पी, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, महिला स्वयं सेवी समूह के विभिन्न उत्पाद भी प्रस्तुत किए गए हैं.



उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले कहा था कि भारत के युवाओं को जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा. स्टार्ट-अप, स्टैण्डअप, पीएम इन्टर्नशिप जैसी योजनाओं ने सभी के लिए बैकबोन का कार्य किया है. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 90 हजार से अधिक इस योजना का लाभ ले चुके हैं.

अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल की जयंती पर बोले सीएम

सीएम योगी ने कहा कि आज अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल की जयंती भी है. 70 साल पहले उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को एक नई दिशा दी थी और अंत्योदय को राष्ट्र उदय में बदलने का संकल्प दिलाया था.

जीएसटी सुधार सभी को दिवाली का तोहफा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी सुधारों को लागू होने के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी यूपी आए हैं. मैं उनका स्वागत करता हूं. गरीब, किसान, महिला, युवा, व्यापारी, लघु एवं कुटीर उद्योग समेत सभी के लिए प्रधानमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म के रूप में तोहफा दिया है. अपैरल, टेक्सटाइल, लेदर, शिल्प एवं कारपेट उत्पाद में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है.

आईटी और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बना यूपी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश आईटी, इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन रहा है. देश की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 55 प्रतिशत और कम्पोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग में 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है. विदेश की कंपनियां भी प्रदेश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश कर रही हैं.