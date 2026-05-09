मदरसे में नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म, मुजफ्फरनगर पुलिस ने आरोपी कारी को भेजा जेल

उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने है. जहां एक मदरसे के उस्ताद ( कारी ) ने एक नाबालिक छात्र के साथ उस समय कुकर्म की घटना को अंजाम दे दिया, जब छात्र गांव में स्थित मदरसे में पढ़ने के लिए रात में रुका था.

इसी दौरान मदरसे के उस्ताद ने छात्र के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम देते हुए उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को भी इस घटना के बारे में बताया तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा. जिसके बाद अगले दिन जब पीडीत छात्र अपने घर पहुंचा तो उसने आप बीती अपने परिजनों को बताई जिस पर पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर आरोपी उस्ताद के विरुद्ध शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की.

मदरसे के कारी ने ही किया नाबालिक बेटे का रेप

मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र निवासी का है, जहां एक व्यक्ति ने लिखित शिकायती पत्र देते हुए ये आरोप लगाया था कि उसका 13 वर्षीय नाबालिक बेटा गांव में स्थित महदे रसीद मदरसे में पड़ता है, इसीलिए वह रात को मदरसे में ही सोता है. बीती 2 मई को मदरसे के उस्ताद ( कारी ) मोहम्मद तालिब ने उसके बेटे के साथ जबरदस्ती कुकर्म की घटना को अंजाम दिया, साथ ही उस्ताद ने किसी को बताने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी है.

जिस पर पुलिस ने इस मामले में मदरसे के उस्ताद मोहम्मद तालिब के विरुद्ध बीएनएस की धारा 137(2),351(3) और 5 एफ / 6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तुरंत आरोपी मदरसे के उस्ताद मोहम्मद तालिब को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया.

शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे CM योगी, एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत

कारी मोहम्मद तालिब को जेल भेजने की तैयारी

इस संबंध में जानकारी देते हुए सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि थाना रतनपुरी के ग्राम भनवाड़ा के निवासी समजिर ने थाना रतनपुरी पर एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे नाबालिक 13 वर्षीय बेटे के साथ गांव के ही कारी एक मोहम्मद तालिब ने उसके साथ कुकर्म किया है. इस संबंध में थाना रतनपुरी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज कारी मोहम्मद तालिब को गिरफ्तार कर जेल भेजने की विधि कार्रवाई की जा रही है.

ग्रेटर नोएडा: लव मैरिज के 3 महीने बाद महिला की संदिग्ध मौत, चिता से शव निकाल जांच में जुटी पुलिस