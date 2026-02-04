विदेश में प्यार, भारत लौटते ही बेवफाई, महिला की शिकायत पर मुजफ्फरनगर पुलिस कर रही कार्रवाई

कुवैत में शुरू हुआ प्यार शादी तक पहुंचा, लेकिन भारत लौटते ही एक महिला को धोखे का शिकार होना पड़ा. आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक महिला ने मुजफ्फरनगर के युवक पर शादी के बाद दूसरी महिला से विवाह करने और उसे छोड़कर फरार होने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने नगर कोतवाली पहुंचकर अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई. पुलिस ने महिला की शिकायत सुनते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है.



इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लद्धावाला निवासी मोहम्मद आरजू की मुलाकात कुवैत में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की रहने वाली शेख सैयदानी से हुई थी. दोनों के बीच प्रेम हुआ और कुवैत में ही दोनों ने शादी कर ली.

आश्वासन देकर छोड़ आया आंध्र प्रदेश

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शादी के बाद दोनों भारत लौटे, लेकिन आरजू अपनी पत्नी को आंध्र प्रदेश में छोड़कर यह कहकर चला गया कि वह जल्द ही उसे मुजफ्फरनगर ले जाएगा. समय बीतता गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा. कुछ समय बाद शेख सैयदानी ने अपने पति के मोबाइल स्टेटस पर उसकी दूसरी शादी की जानकारी देखी, जिससे वह टूट गई. लंबे इंतजार के बाद पीड़िता अपनी एक साल की बच्ची को लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची और पुलिस से शिकायत की.

पुलिस ने महिला को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन

नगर कोतवाली में पीड़िता की आँखों से बहते आँसू और उसकी गोद में मौजूद एक साल की बच्ची उसके साथ हुए धोखे की कहानी खुद बयां कर रहे थे. वह रो-रोकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाती दिखी. पुलिस अधिकारियों ने महिला को निष्पक्ष जांच और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है. फिलहाल इस मामले में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार आगे की कार्रवाई करती है.

