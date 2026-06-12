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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'शराब पिलाकर करवाई हत्या...', रॉकी हत्याकांड के आरोपी शुभम ने किया दावा, पूरी साजिश का पर्दाफाश

'शराब पिलाकर करवाई हत्या...', रॉकी हत्याकांड के आरोपी शुभम ने किया दावा, पूरी साजिश का पर्दाफाश

Muzaffarnagar News: पुलिस जांच के अनुसार 18 मई को रॉकी का अपहरण कर उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी. पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े किए गए और सिर को चित्तौड़ा झाल में फेंक दिया गया

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Updated at : 12 Jun 2026 02:49 PM (IST)
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पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के चर्चित विकसित उर्फ रॉकी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. गुरुवार देर रात सिखेड़ा थाना पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें फरार आरोपी शुभम घायल हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है. उसकी हालत खतरे से बाहर है. 

पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि रॉकी हत्याकांड में वांछित आरोपी शुभम भागने की फिराक में है. सूचना के आधार पर बेहड़ा आस्सा चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया. इसी दौरान बाइक सवार एक संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वह घायल हो गया.

पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे

गिरफ्तारी के बाद शुभम ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए. आरोपी का कहना है कि उसे शराब पिलाकर नशे की हालत में हत्या की साजिश में शामिल किया गया था. उसने दावा किया कि हत्या के बाद रॉकी का सिर चित्तौड़ा झाल में फेंका गया, जबकि धड़ उसके ही खेत में दबाया गया था.

पूछताछ में सामने आया कि रॉकी के सौतेले बेटे बादल को आशंका थी कि उसका सौतेला पिता परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर सकता है. इसी वजह से बादल ने अपनी पत्नी, मां रेनू, दोस्त मोंटी त्यागी और शुभम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. 

शव के टुकड़े कर सबूत मिटाने का आरोप

पुलिस जांच के अनुसार 18 मई को रॉकी का अपहरण कर उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी. पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े किए गए और सिर को चित्तौड़ा झाल में फेंक दिया गया जबकि धड़ को खेत में दफना दिया गया.

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इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस पहले ही बादल, रेनू और मोंटी त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अब फरार चल रहे आरोपी शुभम की गिरफ्तारी के बाद मामले की कई और परतें खुलने की उम्मीद है. मौके से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, कारतूस और संदिग्ध मोटरसाइकिल भी बरामद किया है.

सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि शुभम हत्या की वारदात में शामिल था और शव को अपने खेत में छिपाने में उसकी भूमिका सामने आई है. आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. 

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
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