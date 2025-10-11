चाचा चौधरी और साबू साइबर अपराध पर लगाएंगे शिकंजा, मुजफ्फरनगर पुलिस की अनोखी पहल

डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने को लेकर शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन, मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार वर्मा ने “साइबर जागरूकता अभियान” के अंतर्गत विशेष साइबर कॉमिक्स का विमोचन किया.

बताया गया है कि, यह कॉमिक्स प्रसिद्ध पात्र चाचा चौधरी और साबू पर आधारित है, जिसमें रोचक व सरल शैली में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और उनसे बचाव के उपायों को दर्शाया गया है. इसमें ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, एटीएम क्लोनिंग, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया ठगी, साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के बारे में जानकारी दी गई है.

कॉमिक्स में दी गई हैं ये अहम जानकारी

इसके साथ ही इस कॉमिक्स में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और राष्ट्रीय साइबर पोर्टल www.cybercrime.gov.in की जानकारी भी दी गई है, ताकि लोग किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट कर सकें.

विमोचन कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद

कॉमिक्स विमोचन कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध इन्दु सिद्धार्थ, पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार चौबे, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ के. मिश्रा, क्षेत्राधिकारी अपराध ऋषिका सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं पुलिस कर्मी उपस्थित रहे.

"डिजिटल युग में साइबर अपराध बड़ी चुनौती"

इस अवसर पर एसएसपी वर्मा ने कहा कि “साइबर अपराध आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, हमें अपनी जानकारी सुरक्षित रखनी होगी और किसी भी स्थिति में ओटीपी, बैंक डिटेल्स या व्यक्तिगत सूचना किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए.”

प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित

उन्होंने बताया कि जनपद के प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जहाँ नागरिक किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. पुलिस विभाग की यह पहल समाज में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को ठगी से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

