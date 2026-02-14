मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि से पहले बड़ा फैसला, तिरपाल से ढकी गईं मीट की दुकानें

मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए प्रशासन ने कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सभी मीट की दुकानों को तिरपाल से ढकवा दिया है. प्रशासन की तरफ से यह कदम शिवभक्त कावड़ियों की आस्था और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.



दरअसल, गंगाजल भरकर दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की ओर जाने वाले कांवड़िये मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं. इसी को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने कावड़ मार्ग पर खुले में मीट प्रदर्शित करने पर रोक लगाते हुए दुकानों को कवर करने के निर्देश दिए.

नॉनवेज आइटम को ढकने के थे निर्देश

मीट व्यापारी फरीद ने बताया कि महाशिवरात्रि के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों, जिनमें एसपी भी शामिल थे, उन्होंने दुकानों के बाहर लटके नॉनवेज आइटम को ढकने के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा कि सभी मांसाहारी दुकानों को ढक दिया गया है ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की असुविधा न हो. फरीद ने यह भी बताया कि यह क्षेत्र पहले मीनाक्षी चौक के नाम से जाना जाता था, जिसे अब अटल चौक कहा जाता है.

महाशिवरात्रि को लेकर बरती जा रही विशेष सतर्कता

वहीं, सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जो मीट शॉप खुले में मीट बेच रही थीं और डिस्प्ले कर रही थीं, उन्हें ढकवाने के साथ-साथ उनके स्टॉल पीछे करवा दिए गए हैं, ताकि कावड़ मार्ग पूरी तरह व्यवस्थित और साफ-सुथरा रहे. प्रशासन का कहना है कि महाशिवरात्रि के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

महाशिवरात्रि का है विशेष महत्व

आपको बता दें कि, महाशिवरात्रि का पर्व हिंदुओं के प्रमुख पर्वों में से एक है. भगवान शिव के भक्तों के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है. महाशिवरात्रि पर भक्त भगवान शिव की आराधना कर अपनी मनोकामना मांगते हैं. महाशिवरात्रि पर्व पर किसी प्रकार से किसी की आस्था प्रभावित न हो इसलिए कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मीट दुकानों को कवर करने का निर्णय लिया गया है.