उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सोमवार देर रात एक युवती को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. पटेलनगर कॉलोनी में बीच सड़क पर हुए इस झगड़े में चाकुओं से हमला कर दो युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक दलित युवक शिवा की हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर किया गया. लेकिन रास्ते में ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक ऋतिक अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.

क्या है पूरा मामला ?

यह पूरी घटना कोतवाली नई मंडी क्षेत्र की पटेलनगर कॉलोनी की है, जहां सोमवार देर रात एक युवती से बातचीत को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. इसी दौरान दोनों ओर से जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई. इस झगड़े में शिवा और ऋतिक नामक युवक बुरी तरह घायल हो गए.

हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शिवा की हालत बिगड़ने पर उसे मेरठ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. दूसरे युवक ऋतिक का इलाज जारी है.

परिजनों ने किया हंगामा-दो हिरासत में

जैसे शिवा मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. अस्पताल पहुंचे परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया. हालात की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा खुद घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायज़ा लिया. एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कई टीमों का गठन कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

युवती से बातचीत से मनाही को लेकर हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार मृतक शिवा और घायल ऋतिक शिवपुरी मोहल्ले के निवासी हैं. मोहल्ले की एक युवती के बॉयफ्रेंड हिमांशु द्वारा अक्सर उससे बातचीत की जाती थी, जिसका शिवा और ऋतिक ने विरोध किया था. इसी बात को लेकर हिमांशु ने अपने 10–15 साथियों के साथ मिलकर इन पर हमला कर दिया. इसी हमले में दोनों युवक चाकू से घायल हुए.

पुलिस कार्रवाई शुरू

एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि घटना देर रात पटेलनगर क्षेत्र में हुई. चाकू लगने से एक युवक की मौत हो गई है. प्रारंभिक जांच में मामला युवती के अफेयर को लेकर विवाद का है. हमलावरों की पहचान कर ली गई है, दो को हिरासत में लिया गया है. पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.