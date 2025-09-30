हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: देहरादून में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, देर रात सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Dehradun News: देहरादून में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, देर रात सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Uttarakhand News: देहरादून में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर देर रात भारी बवाल देखने को मिला है, हालांकि, पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया.

By : दानिश खान | Updated at : 30 Sep 2025 12:58 PM (IST)
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद देर रात भारी बवाल हुआ है. सोमवार की देर रात पटेल नगर थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए थे. लालपुर के पास लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई और इस दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया. साथ ही सड़क जाम कर शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को वहां से खदेड़ा.

वहीं, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस प्रशासन की सख्त चेतावनी है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई होगी. वहीं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने और आपत्तिजनक कमेंट करने के संबंध में कोतवाली पटेल नगर पुलिस की तरफ से खुद ही मुकदमा दर्ज कराया गया है. साथ ही आपत्तिजनक कमेंट करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है.

स्क्रीनशॉट वायरल होने पर बढ़ा विवाद

जानकारी के मुताबिक सोमवार की देर रात को सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल किया गया जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया. पुलिस ने वायरल स्क्रीनशॉट का तुरंत संज्ञान लिया. इसके बाद चौकी प्रभारी बाजार कोतवाली पटेल नगर प्रमोद शाह ने तत्काल इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आपत्तिजनक कमेंट करने वाले व्यक्ति गुलशन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और आपत्तिजनक कमेंट को हटाया.

आराजकता फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

वहीं, इस मामले में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और अराजकता फैलाने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मौके पर स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है.

Published at : 30 Sep 2025 12:58 PM (IST)
Dehradun News DEHRADUN POLICE UTTARAKHAND NEWS
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
