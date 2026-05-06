मुजफ्फरनगर: इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर मिलने के बहाने बुलाकर की लूट, महिला समेत 4 गिरफ्तार

पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रामराज क्षेत्र में पुलिस और एसओजी देहात टीम ने एक बेहद चौंकाने वाली लूट की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक महिला समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. यह मामला न सिर्फ अपराध की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग का खतरनाक पहलू भी सामने लाता है.

दरअसल, घटना की शुरुआत एक सुनियोजित साजिश से हुई, जिसमें मुख्य आरोपी समरेज ने अपने पुराने विवाद का बदला लेने के लिए अपने साथियों और प्रेमिका के साथ मिलकर जाल बिछाया. आरोपियों ने पीड़ित तालिब को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए प्रेमजाल में फंसाया और मिलने के बहाने बुलाया. जैसे ही पीड़ित मौके पर पहुंचा, कार सवार बदमाशों ने उसकी स्कूटी में टक्कर मारकर उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया.

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सुनसान जगह में ले जाकर की मारपीट

बताया गया कि बदमाशों ने पीड़ित को एक सुनसान बाग में ले जाकर मारपीट की गई, एटीएम कार्ड छीनकर पिन पूछा गया और 20 हजार रुपये निकाल लिए गए. इतना ही नहीं, आरोपियों ने अवैध हथियार के दम पर उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी.

पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को पकड़ा

इस मामल में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चार आरोपियों नईम, अनस, सुमित सैनी और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, मोटरसाइकिल, नगदी, एटीएम, आधार कार्ड, मोबाइल फोन और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं.

फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है. फिलहाल, पुलिस अन्य फरार आरोपी समरेज की तलाश में जुटी है और मामले की गहराई से जांच जारी है. इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया के बनावटी प्यार और धोखे को उजागर किया है.

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