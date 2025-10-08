मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'

मुजफ्फरनगर में स्थानीय हिंदू संगठन की महिला इकाई ने करवा चौथ को लेकर एक अभियान और चेतावनी जारी की है. संगठन का आरोप है कि कुछ गैर‑समुदाय के युवक करवा चौथ के मौके पर महिलाओं को मेहंदी लगाकर ‘लव जिहाद’ फैलाते हैं; इस पर उन्होंने पहचान अभियान चलाने और कार्रवाई की बात कही है.

मुज़फ्फरनगर की क्रांति सेना महिला मोर्चा ने आज नगर कार्यालय पर मेहंदी शिविर का आयोजन किया. कार्यक्रम के दौरान मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने लठ पूजन भी किया और कहा कि करवा चौथ के ठीक पहले वे जनपद में मेहंदी स्टॉलों पर पहचान अभियान चलाएंगी. उनका कहना है कि वे मेहंदी लगाने वाले युवकों की पहचान के लिए आधार कार्ड या पहचान पत्र की जांच करेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेहंदी लगाने वाला व्यक्ति गैर‑समुदाय का तो नहीं हैं.

क्रांति सेना महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष का क्या कहना है?

अपने बयान में क्रांति सेना महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी ने कहा कि, करवा चौथ का पर्व आज हमने मनाया है. साथ ही सभी महिलाओं को यहां पर निःशुल्क मेहंदी लगाई गई है. लड़कियों को उपहार स्वरूप हमने सूट भी दिए हैंं और उन्हें पैसे भी दिए हैं.

उन्होंने आगे कहा कि हमने अपनी ओर से यहां लठ का पूजन भी किया है. लठ पूजन इसलिए किया गया क्योंकि कुछ युवक ‘लव जिहाद’ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. वहां पर हमारे जो कैंप लग रहे हैं कुछ मुस्लिम समुदाय के लड़के हमारी हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं. लव जिहाद फैलाते हैं लव जिहाद को खत्म करने के लिए हमने यह लठ पूजन किया है.

पूनम ने आगे बताया कि अगर मौके पर कोई गैर-समुदाय का युवक मिला, तो हम वहीं लाठियों से कार्रवाई करेंगे. हिंदू महिलाओं को केवल हिंदू ही मेहंदी लगा सकते हैं. पहले भी उन्होंने लव जिहाद फैलाया है.

पूनम चौधरी ने लगाए आरोप

इस बीच उन्होंने बताया है कि वह लोग अपने हाथ में कलावा बांधकर तिलक लगाकर अपने आप को हिंदू बताते हैं. इस बार हम उनकी आईडी भी चेक करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि यह मुस्लिम समुदाय का लड़का है.

जिला अध्यक्ष ने आगे कहा हमारी महिलाओं के साथ मेहंदी लगाने के बहाने से यह लव जिहाद फैलाते हैं. इस दौरान 10-10 महिलाओं की टीम बनाई गई है. जैस्ट भी रहेंगे, उसमें बिट्टू सिखेड़ा जिला अध्यक्ष के साथ और हम उनका इलाज लठों से मौके पर ही करेंगे. अगर वह हमारी बात को नहीं मानते हैं तो हम प्रशासन की मदद लेंगे. इस बात की पुलिस प्रशासन को भी पहले सूचना दे देंगे. इस बार एलआईयू को भी सूचना देंगे इस बार हम यहां चेकिंग कर रहे हैं कल सुबह से ही पहचान अभियान शुरू कर दिया जाएगा.