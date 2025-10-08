हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'

मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'

Muzaffarnagar News: मुफ्फरनगर में क्रांति सेना महिला मोर्चा की अध्यक्ष पूनम चौधरी ने करवाचौथ पर मुस्लिमों से मेहंदी लगवाने को लेकर एक अभियान और चेतावनी का ऐलान किया है.

By : अभिषेक चौधरी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 08 Oct 2025 08:47 PM (IST)
Preferred Sources

मुजफ्फरनगर में स्थानीय हिंदू संगठन की महिला इकाई ने करवा चौथ को लेकर एक अभियान और चेतावनी जारी की है. संगठन का आरोप है कि कुछ गैर‑समुदाय के युवक करवा चौथ के मौके पर महिलाओं को मेहंदी लगाकर ‘लव जिहाद’ फैलाते हैं; इस पर उन्होंने पहचान अभियान चलाने और कार्रवाई की बात कही है. 

मुज़फ्फरनगर की क्रांति सेना महिला मोर्चा ने आज नगर कार्यालय पर मेहंदी शिविर का आयोजन किया. कार्यक्रम के दौरान मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने लठ पूजन भी किया और कहा कि करवा चौथ के ठीक पहले वे जनपद में मेहंदी स्टॉलों पर पहचान अभियान चलाएंगी. उनका कहना है कि वे मेहंदी लगाने वाले युवकों की पहचान के लिए आधार कार्ड या पहचान पत्र की जांच करेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेहंदी लगाने वाला व्यक्ति गैर‑समुदाय का तो नहीं हैं.

क्रांति सेना महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष का क्या कहना है?

अपने बयान में क्रांति सेना महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी ने कहा कि, करवा चौथ का पर्व आज हमने मनाया है. साथ ही सभी महिलाओं को यहां पर निःशुल्क मेहंदी लगाई गई है. लड़कियों को उपहार स्वरूप हमने सूट भी दिए हैंं और उन्हें पैसे भी दिए हैं.

उन्होंने आगे कहा कि हमने अपनी ओर से यहां लठ का पूजन भी किया है. लठ पूजन इसलिए किया गया क्योंकि कुछ युवक ‘लव जिहाद’ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. वहां पर हमारे जो कैंप लग रहे हैं कुछ मुस्लिम समुदाय के लड़के हमारी हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं. लव जिहाद फैलाते हैं लव जिहाद को खत्म करने के लिए हमने यह लठ पूजन किया है. 

पूनम ने आगे बताया कि अगर मौके पर कोई गैर-समुदाय का युवक मिला, तो हम वहीं लाठियों से कार्रवाई करेंगे. हिंदू महिलाओं को केवल हिंदू ही मेहंदी लगा सकते हैं. पहले भी उन्होंने लव जिहाद फैलाया है. 

पूनम चौधरी ने लगाए आरोप

इस बीच उन्होंने बताया है कि वह लोग अपने हाथ में कलावा बांधकर तिलक लगाकर अपने आप को हिंदू बताते हैं. इस बार हम उनकी आईडी भी चेक करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि यह मुस्लिम समुदाय का लड़का है. 

जिला अध्यक्ष ने आगे कहा हमारी महिलाओं के साथ मेहंदी लगाने के बहाने से यह लव जिहाद फैलाते हैं. इस दौरान 10-10 महिलाओं की टीम बनाई गई है. जैस्ट भी रहेंगे, उसमें बिट्टू सिखेड़ा जिला अध्यक्ष के साथ और हम उनका इलाज लठों से मौके पर ही करेंगे. अगर वह हमारी बात को नहीं मानते हैं तो हम प्रशासन की मदद लेंगे. इस बात की पुलिस प्रशासन को भी पहले सूचना दे देंगे. इस बार एलआईयू को भी सूचना देंगे इस बार हम यहां चेकिंग कर रहे हैं कल सुबह से ही पहचान अभियान शुरू कर दिया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 08 Oct 2025 08:42 PM (IST)
Tags :
Karwachauth UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'
मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: NDA-INDIA में फंसा पेंच, कौन बनेगा CM? Bihar Seat Sharing
Bihar Politics: बिहार में CM कौन? Tejashwi Yadav के नाम पर घमासान! Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार में 'विकास' पर घमासान, 10,000 रुपये योजना पर सवाल!
Ferrari 12 Cilindri India drive review | Auto Live
Karwa Chauth Drama: TV सीरियल्स में करवा चौथ का महासंग्राम, क्या मिल पाएगा प्यार? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'
मेंहदी पर भी मजहबी रंग! मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का ऐलान, 'करवा चौथ पर मुस्लिमों से...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे विराट कोहली, जानें क्या है IND vs AUS टूर का प्लान
भोजपुरी सिनेमा
'अबॉर्शन की दवा देते थे...', पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
जनरल नॉलेज
Cost To Build Cricket Stadium: क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश
क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश
हेल्थ
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
यूटिलिटी
किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?
किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget