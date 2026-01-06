यूपी में गौ-तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गोली लगते ही बोला- 'अब में ये गलती नहीं करूंगा'

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोमवार रात पुलिस ने गौ-तस्करी अभियान के तहत नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस के सामने बदमाश कलीम हाथ जोड़कर कह रहा है, “हिन्दुस्तान में अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो.”

पुलिस इस मामले में इनकी सहयोगी सीमा को गौ तस्करी में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. उसकी निशानदेही पर इन दोनों को तलाश कर रही थी. और देहरादून हाइवे पर चेकिंग के दौरान ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

पुलिस को मिली थी तस्करी की सूचना

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो गौ तस्कर गौ मांस लेकर बझेड़ी गांव की ओर से आने वाले हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और जैसे ही संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया, बदमाशों ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पास के गन्ने के खेत में छिपने की कोशिश की.

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश सोनू उर्फ कलीम गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश दाऊद को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस और गौ मांस से भरे कट्टे बरामद किए हैं.

इलाज के दौरान माफी मांगने लगा

घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस दौरान ये शातिर गौ हत्यारा सोनू उर्फ कलीम हाथ जोड़कर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए ये कहता नजर आया कि वह ‘अब हिंदुस्तान में ये गलती दोबारा नहीं करेगा मुझे इस बार माफ कर दीजिए’. वहीं पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया है कि यह एक संगठित गिरोह है, जो रात के अंधेरे में गौकशी कर मांस को सप्लाई करता था.

सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि इनके गिरोह में शामिल महिला सीमा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. उससे पूछताछ में उजागर हुआ था कि वह सप्लाई का काम करती है. इनके गिरोह में शामिल अन्य की तलाश की जा रही है.