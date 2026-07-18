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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडससुर के गलत कामों से परेशान बहू ने प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से किया हमला, हिरासत में महिला

ससुर के गलत कामों से परेशान बहू ने प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से किया हमला, हिरासत में महिला

Muzaffarnagar News In Hindi: कोतवाली क्षेत्र में 23 वर्षीय एक महिला ने अपने ही ससुर के प्राइवेट पार्ट पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया. महिला ने बताया कि ससुर उसके साथ दुष्कर्म करता था.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 18 Jul 2026 11:05 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि 23 वर्षीय एक महिला ने अपने 67 वर्षीय ससुर के गुप्तांग पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया. घायल ससुर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटना बुढ़ाना थाना क्षेत्र के चंदेरी रोड स्थित सफीपुर पट्टी इलाके की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को पहले सीएचसी बुढ़ाना, फिर गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर किया गया. प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने पुलिस को बताया कि उसका ससुर लंबे समय से उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करता था. इसी से परेशान होकर उसने ब्लेड से हमला किया.

ससुर के बहूं के साथ करता था गलत काम, तो किया प्राइवेट पार्ट पर हमला

बताया जा रहा है कि सैय्यदा के दो मासूम बच्चे हैं और उसका पति शहजाद हरियाणा में रिक्शा चलाने का काम करता है. जिसके चलते घर में ससुर जाकिर और उसकी पुत्रवधू सैय्यदा अपने दो बच्चों के साथ रहती थी. आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि बहूं सैय्यदा हमेशा सबको बताती थी कि उसका ससुर उसके साथ गलत काम करता है.

जिसके चलते आज मौका मिलते ही पुत्रवधू सैय्यदा ने धारदार ब्लेड से अपने ससुर जाकिर के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इस मामले को लेकर आलाधिकारियों का कहना है अभी किसी भी तरह की इस मामले में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. शिकायत मिलते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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ससुर को घायल आवस्था में जिला अस्पताल किया रवान

बरहाल इस घटना की जानकारी देते हुए जहां सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि थाना बुढ़ाना के चंदेरी रोड पर की यह घटना है. उन्हें पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला द्वारा अपने ससुर के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया है. इस सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में उस व्यक्ति को सीएचसी बुढ़ाना लाया गया.

गंभीर हालत को देखते हुए घायल ससुर को जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है. पूछताछ में महिला द्वारा बताया गया कि मेरा ससुर कई दिनों से मेरे साथ छेड़खानी करता था, इसलिए मौके देखते हुए उसने नाखून काटने के ब्लड से प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया. इस संबंध में परिवार की तरफ से अभी थाना बुढ़ाना पर कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Muzaffarnagar News CRIME NEWS
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