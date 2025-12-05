मुरादाबाद: बीमा के 2.10 करोड़ रुपये के लालच में पिता ने बेटे की करवाई हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां बीमा क्लेम के लालच में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या करा दी. बेटे के नाम पर 2.10 करोड़ रुपये का एक्सीडेंटल बीमा कराया गया था, जिसे पाने के लिए पिता ने भाड़े के हत्यारों को साढ़े तीन लाख रुपये की सुपारी दी. हत्या के बाद पूरी वारदात को सड़क दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की गई.

घटना 26 नवंबर की है, जब मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक का शव मिला. शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे दुर्घटना माना, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवक की हत्या उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार करके की गई है. बाद में शव की पहचान 30 वर्षीय अनिकेत शर्मा निवासी बहजोई के रूप में हुई.

बेटे की हत्या का बाबूराम ने किया खुलासा

पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर अनिकेत के पिता बाबूराम शर्मा के पास पहुंची, तो उन्होंने लगातार इसे हादसा ही बताया. इससे पुलिस का शक और गहरा गया. आगे की जांच में पता चला कि अनिकेत के नाम पर 2.10 करोड़ रुपये का एक्सीडेंटल बीमा है, जिसकी जानकारी बाबूराम पुलिस से छिपा रहा था. पुलिस ने जब बाबूराम को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो वह टूट गया और पूरी साजिश का खुलासा किया.

अधिवक्ता ने अनिकेत का करवाया था बीमा

पूछताछ में सामने आया कि अनिकेत शराब के नशे में आए दिन घर में हंगामा करता था, जिससे उसका पिता परेशान रहता था. बाबूराम ने यह बात अपने परिचित अधिवक्ता आदेश कुमार को बताई, जिसने अनिकेत का स्थायी इलाज करने का सुझाव दिया. इसी क्रम में जनवरी 2024 में अधिवक्ता आदेश ने अनिकेत का बैंक खाता खुलवाकर उसके नाम पर 2.10 करोड़ का बीमा करा दिया. बाबूराम को बताया गया कि बीमा मात्र 25 लाख का कराया गया है.

पिता ने बेटी की सुपारी देकर कराई हत्या

इसके बाद अधिवक्ता आदेश ने बाबूराम को बेटे की हत्या के लिए उकसाया. 25 लाख रुपये मिलने के लालच में बाबूराम ने रामपुर के असलम उर्फ सुल्तान को 3.5 लाख रुपये में सुपारी दे दी. असलम ने अपने साथियों तहब्बुर मैवाती और साजिद के साथ मिलकर रॉड से अनिकेत के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंककर एक्सीडेंट जैसा दिखाया.

पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार

मुरादाबाद पुलिस ने बाबूराम, असलम, तहब्बुर और साजिद को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि घटना की साजिश रचने वाले अधिवक्ता आदेश कुमार और उसके साथी विजयपाल सिंह फरार हैं. पुलिस टीमें उनकी तलाश में लगी हुई हैं. एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश ने बताया कि यह पूरा मामला बीमा क्लेम के लालच में रची गई साजिश का परिणाम है, जिसका खुलासा सूक्ष्म जांच के बाद संभव हो पाया.

ये भी पढ़िए- 'एक पूर्व IPS ने मेरे निजी एवं परिवार…', तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप, थाने तक पहुंचा मामला