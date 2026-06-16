प्रयागराज में मोहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में मोहर्रम के मद्देनजर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. उद्देश्य साफ है त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और किसी भी तरह की अव्यवस्था या तनाव की स्थिति पैदा न हो. इसी क्रम में संगम नगरी प्रयागराज में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

नई परंपरा और नए रूट पर पूर्ण रोक

सिटी जोन के डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोहर्रम के दौरान किसी भी नई या गैर-पारंपरिक गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाएगी. ताजिया और जुलूस केवल उन्हीं रास्तों से निकाले जाएंगे, जो वर्षों से तय और परंपरागत रहे हैं. किसी भी नए मार्ग या नियमों में मनमानी बदलाव को कानून व्यवस्था के लिए खतरा माना जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई होगी.

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ताजिया की ऊंचाई और स्वर-व्यवस्था पर नियंत्रण

प्रशासन ने ताजिया की ऊंचाई को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं. ताजिया की ऊंचाई वही होगी, जो पूर्व वर्षों में परंपरागत रूप से रही है. इसके अतिरिक्त, डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. डीजे केवल सीमित आवाज़ में बजेंगे और आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक रहेगी. पुलिस ने डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ध्वनि प्रदूषण संबंधी गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था

प्रयागराज के संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाकों खुल्दाबाद, रोशनबाग, अटाला, करेली और चौक में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. इन क्षेत्रों में शांति और विश्वास का माहौल बनाए रखने के लिए मोहर्रम से पहले पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जाएगा. साथ ही पीएसी और आरएएफ की तैनाती कर सुरक्षा को और मजबूत किया गया है.

ड्रोन, सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग से निगरानी

जुलूसों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी. सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जुलूस मार्ग पर लगे कैमरे चालू और सक्रिय रहें. किसी भी खराब कैमरे को तुरंत ठीक कराने के आदेश दिए गए हैं.

सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर

अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने वालों पर साइबर सेल की चौबीसों घंटे निगरानी रहेगी. प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

तैयारियों को अंतिम रूप

मोहर्रम कमेटियों और पीस कमेटियों के साथ बैठकें पूरी कर ली गई हैं. जुलूसों से जुड़ी सभी सूचनाएं पुलिस को पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं. बिजली, पानी, साफ-सफाई और सड़क मरम्मत जैसी समस्याओं को संबंधित विभागों के समन्वय से दूर कर लिया गया है. 17 जून से 26 जून तक चलने वाले मोहर्रम पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है. साफ है कि इस बार भी सरकार और पुलिस मोहर्रम को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सख्त और सतर्क है.

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