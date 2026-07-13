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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में हॉर्न बजाने पर आरोपी ने गोली मारकर की हत्या, पुलिस के पैरों में गिरकर मांगा न्याय

गाजियाबाद में हॉर्न बजाने पर आरोपी ने गोली मारकर की हत्या, पुलिस के पैरों में गिरकर मांगा न्याय

Ghaziabad News In Hindi: गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बाइक का हॉर्न बजाने के चलते आरोपी ने अन्य साथियों के साथ पहले उसे थप्पड़ मारे, फिर इसके बाद उसे गोली मारके मौत के घाट उतार दिया.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 13 Jul 2026 05:52 PM (IST)
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गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में रविवार (13 जुलाई) रात करीब 11:30 बजे रतिराम कॉलोनी में 25 साल के विपिन की गोली मार के हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि गली में बाइक का हॉर्न बजाने को लेकर विपिन का सोनू नामक युवक से विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि पहले सोनू ने अपने दो अन्य साथियों के साथ विपिन को थप्पड़ मारे, फिर उसके बाद उसे गोली मार दी. गोली लगने से विपिन गंभीर रूप से घायल हो गया. 

परिजन आनन-फानन में विपिन को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उस को मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि विपिन को दो गोलियां लगी थीं. विपिन का रिश्ते का भाई गौरव भी गोली लगने से घायल हुआ है.

मृतक और उसका भाई कार्यक्रम के चलते रिश्तेदारों ले जाने का कर रहे थे काम

दरअसल मृतक विपिन के रिश्तेदार पवन के घर पर कार्यक्रम था. विपिन और उसका भाई गौरव रिश्तेदारों को ले जाने और ले आने का काम कर रहे थे. इसी दौरान रिश्तेदारों को छोड़कर आते समय आरोपी सोनू अपने दोस्तों के साथ सड़क पर खड़ा था. विपिन की गलती बस इतनी थी कि, उसने बाइक का हॉर्न बजा दिया. इसी से सोनू की इगो हर्ट हो गई और उसने पहले विपिन को पीटा और फिर फायरिंग कर दी.

मृतक विपिन शाहदरा स्थित एक ब्रश बनाने की कंपनी में काम करता था. वह अपने परिवार में सबसे छोटा था. परिवार में उसका एक बड़ा भाई और एक बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है. विपिन की माता का पहले ही निधन हो चुका था और उसकी मौत के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है. वहीं पुलिस के मुताबिक घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सोनू की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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परिजनों के पुलिस के पैरों में गिरने के बाद भी नहीं आई कोई प्रतिक्रिया

रात जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक विपिन के परिवार के सदस्य थाना अध्यक्ष मुकेश सोलंकी के बार-बार पैरों में गिरते हुए न्याय के लिए भीख मांगते दिखे, लेकिन थाना अध्यक्ष की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की नाकामी की वजह से यहां नशे का अवैध कारोबार होता है. जिसमें गंजा और स्मेक बिकता है उसी को नशा करके अपराधी ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं.

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Published at : 13 Jul 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ghaziabad News UP Police CRIME NEWS
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