हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकपिल शर्मा शो से वायरल हुए कॉमेडियन उस्मान भारती की पिटाई, रील बनाने पर हुआ विवाद

कपिल शर्मा शो से वायरल हुए कॉमेडियन उस्मान भारती की पिटाई, रील बनाने पर हुआ विवाद

Moradabad News: बुध बाजार में उस्मान भारती और उनकी टीम रील बना रही थी. इसी दौरान चाट की दुकान पर मौजूद इमरान नाम के युवक से कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 29 Jan 2026 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बुधवार शाम पाकबाड़ा इलाक में उस समय हड़कम्प मच गया, जब यूट्यूबर उस्मान भारती पर कैलसा रोड पर रील बनाने के दौरान कुछ युवको ने हमला कर दिया. उस्मान भारती ने अपने साथियों को बुला लिया, इसके बाद दूसरे पक्ष के युवक को जमकर पीटा, और रिक्शे पर बैठाकर थाने तक पीटते हुए ले गए. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

उस्मान भारती कुछ साल पहले कपिल शर्मा के शो से चर्चा में आए थे. वे फनी वीडियो बनाते हैं. लेकिन कई बार उनके कंटेंट को लेकर हंगामा भी हो चुका है. स्थानीय लोगों ने उन पर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लगाया है. जिस कारण उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक बुध बाजार में उस्मान भारती और उनकी टीम रील बना रही थी. इसी दौरान चाट की दुकान पर मौजूद इमरान नाम के युवक से कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई. कुछ देर बाद दोनों पक्षों के लोग मौके पर पहुंचे और दोबारा मारपीट हुई. इस दौरान कुछ युवकों को साइकिल रिक्शा में बैठाकर थाने तक ले जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उस्मान भारती का कहना है कि वह अपनी टीम के साथ खाना खा रहे थे, तभी कुछ युवकों से विवाद हुआ. जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गयी.

वीडियो हो रहा वायरल

थाना क्षेत्र के कैलसा रोड पर उस्मान भारती के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक और युवतियां उसे घेरकर मारपीट कर रहे हैं. रिक्शे पर भी लोग और कुछ युवतियां लगातार थप्पड़ों की बारिश युवक पर कर रही हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस मामले में एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि पाकबाड़ा थाना क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है. एक वीडियो भी वायरल है. दोनों पक्षों की शिकायत की जनच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई होगी. फिलहाल अब शान्ति है.

और पढ़ें
Published at : 29 Jan 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS Usman Bharti
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
IND vs NZ Highlights: फ्लॉप हुए भारत के स्टार बल्लेबाज, शिवम दुबे की विस्फोटक पारी बेकार; 50 रनों से हारा भारत
फ्लॉप हुए भारत के स्टार बल्लेबाज, शिवम दुबे की विस्फोटक पारी बेकार; 50 रनों से हारा भारत
Advertisement

वीडियोज

Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Bihar News: रात के अंधेरे में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार की मौत | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्या मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हुई ? | Ajit Pawar Death | ABP
Bharat Ki Baat: अजित पवार के प्लेन हादसे के दौरान क्या हुआ? |Ajit Pawan Death | Baramati Palne Crash
Sandeep Chaudhary: अजित के जाने के बाद महायुति में बढ़ेगी खीचतान? सबसे बड़ा विश्लेषण! | Ajit Pawar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
IND vs NZ Highlights: फ्लॉप हुए भारत के स्टार बल्लेबाज, शिवम दुबे की विस्फोटक पारी बेकार; 50 रनों से हारा भारत
फ्लॉप हुए भारत के स्टार बल्लेबाज, शिवम दुबे की विस्फोटक पारी बेकार; 50 रनों से हारा भारत
बॉलीवुड
Rahu Ketu Lifetime BO: फ्लॉप हुई वरुण-पुलकित की 'राहु केतु', जानें- कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन
फ्लॉप हुई वरुण-पुलकित की 'राहु केतु', जानें- कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन
जनरल नॉलेज
किस कार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सोना? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
किस कार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सोना? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
ऐसे कैसे बनेगी बॉडी? जिम में पहले दिन लड़के ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल
ऐसे कैसे बनेगी बॉडी? जिम में पहले दिन लड़के ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल
फूड
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget