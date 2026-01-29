कपिल शर्मा शो से वायरल हुए कॉमेडियन उस्मान भारती की पिटाई, रील बनाने पर हुआ विवाद

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बुधवार शाम पाकबाड़ा इलाक में उस समय हड़कम्प मच गया, जब यूट्यूबर उस्मान भारती पर कैलसा रोड पर रील बनाने के दौरान कुछ युवको ने हमला कर दिया. उस्मान भारती ने अपने साथियों को बुला लिया, इसके बाद दूसरे पक्ष के युवक को जमकर पीटा, और रिक्शे पर बैठाकर थाने तक पीटते हुए ले गए. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

उस्मान भारती कुछ साल पहले कपिल शर्मा के शो से चर्चा में आए थे. वे फनी वीडियो बनाते हैं. लेकिन कई बार उनके कंटेंट को लेकर हंगामा भी हो चुका है. स्थानीय लोगों ने उन पर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लगाया है. जिस कारण उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक बुध बाजार में उस्मान भारती और उनकी टीम रील बना रही थी. इसी दौरान चाट की दुकान पर मौजूद इमरान नाम के युवक से कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई. कुछ देर बाद दोनों पक्षों के लोग मौके पर पहुंचे और दोबारा मारपीट हुई. इस दौरान कुछ युवकों को साइकिल रिक्शा में बैठाकर थाने तक ले जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उस्मान भारती का कहना है कि वह अपनी टीम के साथ खाना खा रहे थे, तभी कुछ युवकों से विवाद हुआ. जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गयी.

वीडियो हो रहा वायरल

थाना क्षेत्र के कैलसा रोड पर उस्मान भारती के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक और युवतियां उसे घेरकर मारपीट कर रहे हैं. रिक्शे पर भी लोग और कुछ युवतियां लगातार थप्पड़ों की बारिश युवक पर कर रही हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस मामले में एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि पाकबाड़ा थाना क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है. एक वीडियो भी वायरल है. दोनों पक्षों की शिकायत की जनच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई होगी. फिलहाल अब शान्ति है.