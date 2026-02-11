हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMoradabad News: सपा MLA फहीम इरफान को झटका, फर्जी निकला जाति प्रमाण पत्र, कमेटी ने किया रद्द

Moradabad News: सपा MLA फहीम इरफान को झटका, फर्जी निकला जाति प्रमाण पत्र, कमेटी ने किया रद्द

SP MLA Caste Certificate: बिलारी विधान सभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मो. फहीम इरफान और उनके चाचा का जाति प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया है. जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ने सर्टिफिकेट रद्द कर दिया.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 11 Feb 2026 10:24 PM (IST)
Published at : 11 Feb 2026 10:23 PM (IST)
Moradabad News UP NEWS Faheem Irfan
