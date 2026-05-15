मुरादाबाद में 1.20 करोड़ की डकैती का खुलासा, कारोबारी की बेटी ने प्रेमी संग रची थी साजिश

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पीतल कारोबारी और प्रॉपर्टी डीलर इमरान के घर हुई 1.20 करोड़ रुपये की डकैती का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि कारोबारी की बेटी अरीबा ने अपने प्रेमी अरशद वारसी के साथ मिलकर पूरी वारदात की साजिश रची थी. पुलिस ने बेटी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से 47 लाख रुपये नकद, तमंचे और वारदात में इस्तेमाल की गई दो कारें बरामद की गई हैं. मामले में शामिल करीब छह बदमाश अभी फरार बताए जा रहे हैं.

घटना 11 मई की रात नागफनी थाना क्षेत्र के अकबर कंपाउंड की है. बदमाशों ने कारोबारी इमरान के घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और डकैती की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा, डीआईजी मुनिराज जी और एसएसपी सतपाल अंतिल मौके पर पहुंचे थे. जांच के लिए पुलिस की पांच टीमें लगाई गई थीं.

पुलिस ने जांच के दौरान इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. वारदात में इस्तेमाल कारों पर बदले हुए नंबर प्लेट लगे थे, लेकिन टोल प्लाजा पार करने से पहले आरोपियों ने असली नंबर प्लेट लगा दी थी. इसी सुराग के आधार पर पुलिस वाहनों के वास्तविक मालिक तक पहुंची. पुलिस ने कार मालिक कुलदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद पूरे गिरोह का खुलासा हो गया.

इसके बाद पुलिस ने कारोबारी की बेटी अरीबा के प्रेमी अरशद वारसी निवासी मकदूमपुर, नौगांवा सादात अमरोहा को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर रवि कुमार निवासी बिजरा और निक्की निवासी तिगरिया भूड़, गजरौला अमरोहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

एसएसपी सतपाल अंतिल के मुताबिक अरशद आईएफटीएम में पढ़ाई करता था. इसी दौरान उसकी मुलाकात अरीबा से हुई थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए और वे शादी करना चाहते थे. पुलिस जांच में सामने आया कि अरशद साधारण परिवार से था, इसलिए अरीबा ने प्रेमी की आर्थिक मदद के लिए अपने ही घर में डकैती कराने की योजना बनाई.

पुलिस के अनुसार जनवरी महीने से ही वारदात की तैयारी चल रही थी. अरीबा ने अपने प्रेमी को घर की पूरी जानकारी दी थी. यहां तक कि उसने यह भरोसा भी दिलाया था कि घटना के बाद उसके पिता पुलिस को पूरी जानकारी नहीं देंगे. इसी विश्वास पर आरोपियों ने डकैती की पूरी साजिश को अंजाम दिया.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 47 लाख रुपये नकद, तमंचे और दो कारें बरामद की हैं. फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.