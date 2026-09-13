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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में एक और तेंदुआ पिंजरे में कैद, अब तक 14 पकड़े गए

मुरादाबाद में एक और तेंदुआ पिंजरे में कैद, अब तक 14 पकड़े गए

मुरादाबाद में तेंदुओं का पकड़ने का क्रम जारी है, वन विभाग के पिंजरे में एक और तेंदुआ कैद हुआ है. जिले में अब तक 14 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं. इलाके में अभी भी दहशत बनी हुई है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 13 Sep 2026 12:15 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेंदुओं को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान के बीच वन विभाग को आज एक और कामयाबी मिली है. ठाकुरद्वारा तहसील के मलकपुर सेमली गांव में वन विभाग के पिंजरे में आज एक और तेंदुआ कैद हो गया. तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. 

वन विभाग के मुताबिक अब तक 14 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं. हालांकि, इलाके में अभी भी तेंदुओं का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. आदमखोर तेंदुए अब तक 4 लोगो की जान ले चुके हैं जिस से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है.

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अब तक 4 लोगों की जान ले चुके तेंदुए 

मुरादाबाद के मलकपुर सेमली गांव में वन विभाग के पिंजरे में एक और तेंदुआ कैद हो गया. गांव में तेंदुआ पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है. वन विभाग के मुताबिक अब तक ठाकुरद्वारा तहसील क्षेत्र से 13 और कांठ तहसील से एक तेंदुआ पकड़ा जा चुका है.

3 अगस्त से तेंदुओं को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. अब तक तेंदुओं के हमले में चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. वन विभाग ने अभियान को और तेज कर दिया है. शुरुआत में 16 पिंजरे लगाए गए थे, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 46 कर दी गई है. कैमरा ट्रैप के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और वन विभाग की टीमें दिन-रात अभियान में जुटी हैं. हालांकि एक तेंदुए की ठाकुरद्वारा में एक्सीडेंट में मृत शव मिला था जबकि एक छजलेट थाना क्षेत्र में मृत शव मिला था दोनों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी. 

लगातार रेस्क्यू अभियान जारी 

मुरादाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि 3 अगस्त से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. शुरुआत में हमारे पास 16 पिंजरे थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 46 कर दी गई है. कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है. वन विभाग की टीमें दिन-रात काम कर रही हैं. जो तेंदुए पकड़े जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर ले जाकर चिड़ियाघर में छोड़ा जा रहा है.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 13 Sep 2026 12:15 PM (IST)
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