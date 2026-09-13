मुरादाबाद में एक और तेंदुआ पिंजरे में कैद, अब तक 14 पकड़े गए

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेंदुओं को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान के बीच वन विभाग को आज एक और कामयाबी मिली है. ठाकुरद्वारा तहसील के मलकपुर सेमली गांव में वन विभाग के पिंजरे में आज एक और तेंदुआ कैद हो गया. तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

वन विभाग के मुताबिक अब तक 14 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं. हालांकि, इलाके में अभी भी तेंदुओं का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. आदमखोर तेंदुए अब तक 4 लोगो की जान ले चुके हैं जिस से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: CM योगी देंगे RML को बड़ी सौगात, ट्रांसप्लांट यूनिट का करेंगे लोकार्पण

अब तक 4 लोगों की जान ले चुके तेंदुए

मुरादाबाद के मलकपुर सेमली गांव में वन विभाग के पिंजरे में एक और तेंदुआ कैद हो गया. गांव में तेंदुआ पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है. वन विभाग के मुताबिक अब तक ठाकुरद्वारा तहसील क्षेत्र से 13 और कांठ तहसील से एक तेंदुआ पकड़ा जा चुका है.

3 अगस्त से तेंदुओं को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. अब तक तेंदुओं के हमले में चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. वन विभाग ने अभियान को और तेज कर दिया है. शुरुआत में 16 पिंजरे लगाए गए थे, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 46 कर दी गई है. कैमरा ट्रैप के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और वन विभाग की टीमें दिन-रात अभियान में जुटी हैं. हालांकि एक तेंदुए की ठाकुरद्वारा में एक्सीडेंट में मृत शव मिला था जबकि एक छजलेट थाना क्षेत्र में मृत शव मिला था दोनों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी.

लगातार रेस्क्यू अभियान जारी

मुरादाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि 3 अगस्त से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. शुरुआत में हमारे पास 16 पिंजरे थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 46 कर दी गई है. कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है. वन विभाग की टीमें दिन-रात काम कर रही हैं. जो तेंदुए पकड़े जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर ले जाकर चिड़ियाघर में छोड़ा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी के सीवर लाइनों में मिले बालू के बोरे, नगर निगम ने पुलिस को दी तहरीर

