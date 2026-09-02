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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में सिपाही ने की आत्महत्या, सीने से सटाकर मारी गोली

मुरादाबाद में सिपाही ने की आत्महत्या, सीने से सटाकर मारी गोली

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में देर शाम एक सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. सिपाही चार साल बिलारी कोतवाली की सहसपुर चौकी पर तैनात था. आत्महत्या की वजहों का पता नहीं चल सका है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 02 Sep 2026 11:37 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मंगलवार देर शाम एक सिपाही ने सरकारी रायफल से खुद को गोली मार ली. गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो ख़ून से लथपथ सिपाही पड़ा मिला, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. आनन फ़ानन में सिपाही को नजदीक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक सिपाही की पहचान मोनू कुमार सांगवान (30 साल) के रूप में हुई हैं, जो मूल रूप से गौतमबुद्ध नगर जिले का रहना वाला था. 2018 बैच के सिपाही मोनू की तैनाती बिलारी कोतवाली क्षेत्र की सहसपुर चौकी पर थी. मोनू बिलारी में ही किराये के कमरे पर रहता था. मोनू ने कमरे में सरकारी रायफल की नाल बाईं ओर सीने से सटाकर गोली चलाई. गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सीने से सटाकर खुद को मारी गोली

जानकारी के मुताबिक रात को ड्यूटी के बाद मोनू मंगलवार सुबह ही कमरे पर पहुंचा था, जिसके बाद देर शाम अचानक उसके कमरे से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद आसपास के लोग घबरा गए. गोली की आवाज़ सुनकर जब वो कमरे में पहुंचे तो ख़ून से लथपथ मोनू पड़ा हुआ था, उसने सीने से सटाकर गोली मारी थी. सिपाही ने आत्महत्या क्यों की इसके कारणों को पता नहीं चल पाया है. 

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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और आसपास के इलाकों का जायजा लिया. मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक सिपाही के परिजनों को सूचना दे दी गई है.  

सीओ बिलारी ने बताया कि सिपाही ने आत्महत्या क्यों की, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है. हालांकि कई लोग इसके पीछे प्रेम प्रसंग का मामला भी बता रहे हैं. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 02 Sep 2026 11:37 AM (IST)
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