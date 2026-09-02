Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचित्रकूट बाढ़: नदी किनारे बने मंदिर नहीं छोड़ रहे संत, DM ने हाथ जोड़कर की अपील

चित्रकूट बाढ़: नदी किनारे बने मंदिर नहीं छोड़ रहे संत, DM ने हाथ जोड़कर की अपील

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के प्रकोप के बीच कई संतों ने मंदिर से बाहर आने से इनकार कर दिया, डीएम और एसपी ख़ुद हाथ जोड़कर उनसे अपील करते रहे लेकिन संत भगवान के सामने बैठे रहे.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 02 Sep 2026 09:38 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है. जिसके चलते प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया है. इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया. बाढ़ के खतरे के बीच कुछ संतों ने मंदिर से बाहर निकलने से ही मना कर दिया. डीएम खुद हाथ जोड़कर उनसे सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील करते रहे.

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी अपना रौद्र रूप में बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है. जिसे लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और अभी से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है. लेकिन यहां के मंदिर में कुछ संतों ने बाढ़ के खतरे के बीच भी मंदिर से बाहर निकलने से मना कर दिया. जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ख़ुद हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते रहे लेकिन संत नहीं माने और भगवान के सामने ही हाथ जोड़कर बैठे रहे. 

हाथ जोड़कर निवेदन करते दिखे डीएम-एसपी

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां डीएम और एसपी संत के सामने हाथ जोड़कर उनसे बाहर आने का निवेदन करते दिख रहे हैं लेकिन, संत मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं. उन्होंने प्रशासन की अपील मानने से इनकार कर दिया और वहीं भगवान के सामने ही बैठे रहे. संतों की जिद के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और वो वापस लौट आए. हालांकि कुछ संतों ने प्रशासन की बात मानी और वो बाहर आ गए.  

यूपी में आगरा से प्रयागराज तक भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का प्रकोप 

दरअसल चित्रकूट में बीते चार दिनों से रह-रहकर मूसलाधार बारिश हो रही, जिसके चलते यहां मंदाकिनी समेत बरदहा, बाल्मीकि नदी उफान पर है. रामघाट में तो मंदाकिनी नदी का पानी खतरे के निशान तक पहुँच गया, जिसके चलते तटवर्ती इलाकों में पानी भर गया है और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. 

चित्रकूट के ज़्यादातर इलाकों में पानी ही पानी भर गया है. जनपद में डैम के लगभग सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते कई गांवों में पानी भर गया है और सैकड़ों लोगों से संपर्क टूट गया है. लगातार बारिश के चलते यहां के नदी नाले उफान पर है और आवागमन पूरी तहर से बाधित हो गया है. प्रशासन नावों से बचाव कार्य में जुटा है. मौसम विभाग ने आज बुधवार को यहां लगभग सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है.  

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चित्रकूट बाढ़: नदी किनारे बने मंदिर नहीं छोड़ रहे संत, DM ने हाथ जोड़कर की अपील
चित्रकूट बाढ़: नदी किनारे बने मंदिर नहीं छोड़ रहे संत, DM ने हाथ जोड़कर की अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा
यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में उम्मीदवारी की होड़, दमखम दिखाने के लिए भोजपुरी गानों की एंट्री
यूपी चुनाव में उम्मीदवारी की होड़, दमखम दिखाने के लिए भोजपुरी गानों की एंट्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमें चेन से बांधकर UP ले जाएं', अंकित बालियान के शूटर्स को एनकाउंटर का खौफ
'हमें चेन से बांधकर UP ले जाएं', अंकित बालियान के शूटर्स को एनकाउंटर का खौफ
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जाते-जाते कहर बरपा रहा मॉनसून, यूपी-दिल्ली के अलावा कई राज्यों में आज भारी बारिश
जाते-जाते कहर बरपा रहा मॉनसून, यूपी-दिल्ली के अलावा कई राज्यों में आज भारी बारिश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा
यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा
विश्व
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
क्रिकेट
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' ने ओपनिंग वीक पर किया कमाल, 'धुरंधर' से 'छावा' तक इन 10 फिल्मों को चटाई घूल
'टॉक्सिक' ने ओपनिंग वीक पर किया कमाल, 'धुरंधर' से 'छावा' तक को दी मात
विश्व
ईरान का बदला, जॉर्डन-बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला, कई US सैनिक मारने का दावा
ईरान का बदला, जॉर्डन-बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला, कई US सैनिक मारने का दावा
बिहार
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
ट्रेंडिंग
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget