मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, मर्डर की जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के देहरी गांव में सोमवार रात बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक इस घटना के बाद बजरंग दल के सदस्य कटघर थाने के बाहर एकत्र हो गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन करने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई. इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों के साथ बहस भी हुई.

घटना में शामिल लोगों की तलाश जारी- पुलिस

पुलिस क्षेत्राधिकारी (कटघर) वरुण कुमार ने मंगलवार को बताया कि सूरज नगर की पीतल बस्ती के निवासी बजरंग दल कार्यकर्ता शोभित (16) की सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को लेकर कथित तौर पर हुए विवाद के बाद सोमवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई. उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों की तलाश जारी है. इस घटना के सिलसिले में कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है. स्थिति नियंत्रण में है.

कार्यकर्ताओं किया विरोध प्रदर्शन

पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस घटना से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ता कटघर थाने के बाहर जमा हो गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे. कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया. इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई. अधिकारियों ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और अंतिम संस्कार को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा