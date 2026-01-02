‘10 रुपये का बिस्कुट’ फेम शादाब जकाती को लेकर नया विवाद, सहकर्मी के पति ने लगाए गंभीर आरोप

सोशल मीडिया पर 10 रुपए के बिस्कुट वाले डायलॉग से रातों-रात स्टार बनने वाले यूट्यूबर मेरठ के शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. इस बार उनके साथ काम करने वाली सहकर्मी इरम से जुड़ा है. इरम के पति खुर्शीद ने शादाब पर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी कई-कई दिनों तक शादाब के साथ बाहर घूमती है, जब उसने विरोध किया तो धमकी दी है. खुर्शीद ने यह आरोप अपने वीडियो के जरिए लगाए हैं.

खुर्शीद के वीडियो वायरल होते ही शादाब एक बार फिर सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए. जबकि इरम ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है. इरम का कहना है कि पैसे न मिलने के कारण खुर्शीद इस तरह के आरोप लगा रहा है. वो काम के चलते ही घर से बाहर जाती है.

क्या है पूरा मामला ?

इरम के पति खुर्शीद ने शादाब जकाती पर गंभीर आरोप लगाए हैं. खुर्शीद का दावा है कि उसकी पत्नी शादाब के साथ कई-कई दिनों तक बाहर रहती है, और जब उसने इसका विरोध किया, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई. ये आरोप खुर्शीद ने एक वायरल वीडियो के जरिए सार्वजनिक रूप से लगाए हैं. वीडियो सामने आने के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है.

इरम ने आरोपों को नकारा

इरम ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है. इरम का कहना है कि पैसे न मिलने के कारण खुर्शीद इस तरह के आरोप लगा रहा है. उसके मुताबिक, वह शादाब जकाती के साथ केवल काम के सिलसिले में रहती है और जो मेहनताना मिलता है, उसी से घर का खर्च चलाती है. इरम का यह भी कहना है कि पहले उसकी कमाई खुर्शीद खुद ले लिया करता था.

मामला चर्चा में आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. उधर इस मामले पर अभी तक शादाब जकाती की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है.