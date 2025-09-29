उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में रविवार देर रात उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब यहां के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी गांव में एक युवक पवन की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पवन की हत्या उस वक्त हुई जब वो भतीजी के लिए व्रत का सामान लेने गया था. वहां गांव का ही मोतीलाल शराब के नशे में आया और ताबड़तोड़ उस पर ईंट से एक दर्जन से अधिक वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी.

पवन की हत्या से पूरे गांव में कोहराम मच गया, फौरन ही पुलिस को सूचना दी गयी. जबकि आरोपी मोतीलाल वहां से फरार हो गया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक मृतक पवन मजदूर था और परिवार का सहयोगी सदस्य. रविवार देर रात वह अपनी भतीजी के व्रत के लिए पूजा सामग्री और अन्य जरूरी सामान लेने गांव की दुकान पर गया था. दुकान पर गांव के ही विकास और उसके भाई मोतीलाल से उसकी कहासुनी हो गई. चूंकि दोनों में पुरानी रंजिश थी इसलिए विवाद ज्यादा बढ़ गया.

रात को शराब के नशे में धुत हत्यारोपी मोतीलाल ने मौका देखा, उस वक्त पवन मोहल्ले के एक चबूतरे पर थकान के कारण सो रहा था. तभी आरोपी वहां पहुंचा और ईंट से लगातार हमला बोल दिया. मौजूद ग्रामीणों के मुताबिक मोतीलाल ने कम से कम 15-16 वार किए, जिससे पवन की सांसें थम गईं. पवन पर हमले की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण जुट गए. और पुलिस को खबर की गयी.

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही सरूरपुर थाने की पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. मृतक के भाई की तहरीर पर मोतीलाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. एसपी सिटी रवि कुमार ने बताया कि घटना पुरानी रंजिश का नतीजा लग रही है. आरोपी शराब के नशे में था, जिसने उसे हिंसक बना दिया. हमने कई थानों की फोर्स लगाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. गांव में एहतियातन फ़ोर्स तैनात कर दी गयी है.

उधर पवन की मौत से परिजनों का बुरा हाल है, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा अचानक उसके साथ इस तरह की वारदात हो जाएगी. परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है.