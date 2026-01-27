देहरादून में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, 12वीं क्लास तक सभी स्कूल रहेंगे बंद

देहरादून जिले में मौसम के बिगड़ते मिज़ाज को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं. मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने 27 जनवरी को कक्षा एक से 12वीं तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है.

मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अलर्ट के अनुसार जिले के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है. साथ ही तेज हवाएं चलने और तापमान में गिरावट की भी आशंका जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते यह स्थिति बनी हुई है.

सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश

मौसम की गंभीर चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है. प्रशासन का कहना है कि खराब मौसम के कारण सड़कों पर फिसलन, भूस्खलन और अन्य दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है. यह आदेश केवल देहरादून जिले में लागू होगा, अन्य जिलों में स्कूलों के संचालन को लेकर संबंधित जिलाधिकारी निर्णय लेंगे.

उंचाई क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने की अपील

प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को घर पर ही सुरक्षित रखें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने दें. खासकर पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है.

छात्रों के लिए यह अवकाश राहत लेकर आया है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. यदि मौसम की स्थिति में सुधार होता है या और खराब होती है, तो प्रशासन की ओर से आगे की सूचना समय पर जारी की जाएगी.

जिला आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सावधानी ही इस समय सबसे बड़ा बचाव है.