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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ: 8 साल के बेटे को सिगरेट पीने की आदत डाल रहा पूर्व पति, पत्नी ने मांगी कस्टडी, शिकायत दर्ज

मेरठ: 8 साल के बेटे को सिगरेट पीने की आदत डाल रहा पूर्व पति, पत्नी ने मांगी कस्टडी, शिकायत दर्ज

Meerut News: मेरठ की रहने वाली गजाला ने आरोप लगाया कि उसका तलाक हो चुका है लेकिन, उसका आठ साल का बेटे पूर्व पति कलीम के साथ रहता है. जो उसे सिगरेट के सेवन के लिए प्रेरित करता है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 12 Jun 2026 02:36 PM (IST)
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मेरठ जिले में एक महिला ने अपने पूर्व पति पर आठ वर्षीय बेटे को सिगरेट पीने की आदत डालने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप लगाया है. महिला अपने पति से अलग रहती है. उसने पिता पर अपने बेटे को गलत संगत में डालने का आरोप लगाया है. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. 

पुलिस के अनुसार, लोहियानगर क्षेत्र की निवासी गजाला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका पति से तलाक हो चुका है. तलाक के बाद उसका बेटा अपने पिता कलीम के साथ रह रहा है. महिला ने कहा कि उसके बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है और वह गलत संगत में पड़ गया है.

पति पर बेटे को सिगरेट पिलाने का आरोप

गजाला का आरोप है कि कलीम उसके बेटे से सिगरेट के सेवन के लिए प्रेरित करता है और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता है. महिला ने बच्चे की सुरक्षा के लिए पुलिस से हस्तक्षेप की मांग की है और उसकी अभिरक्षा (कस्टडी) उन्हें सौंपे जाने का अनुरोध किया है.

गजाला ने कहा कि उसकी शादी वर्ष 2014 में श्याम नगर निवासी कलीम से हुई थी और दोनों के बच्चे हैं. पारिवारिक विवाद के बाद जनवरी 2026 में उनका तलाक हो गया था. तलाक के समय उनका आठ वर्षीय बेटा अपने पिता के साथ रहने लगा था. गजाला ने दावा किया कि उनके पास ऐसे वीडियो मौजूद हैं, जिनमें बच्चा सिगरेट पीता दिखाई दे रहा है.

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महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पूर्व पति पहले मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में जेल जा चुका है और अब बच्चे के भविष्य को खतरे में डाल रहा है. गजाला ने कहा कि उसके बच्चे की शिक्षा और परवरिश पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है. जब वह आठ जून को अपने बेटे से मिलने गई थीं, तब उनके पूर्व पति और उसके परिवार के सदस्यों ने उनसे अभद्रता की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

इस पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार पटेल ने कहा कि पुलिस को शिकायत बुधवार को प्राप्त हुई थी और मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि महिला द्वारा दिखाए गए वीडियो में बच्चा सिगरेट पीता नजर आ रहा है लेकिन, उसमें उसका पूर्व पति दिखाई नहीं दे रहा है. 

पटेल ने कहा, वीडियो में बच्चा कमरे के अंदर अकेले सिगरेट पीता दिखाई दे रहा है. महिला का आरोप है कि उसका पूर्व पति बच्चे को गलत रास्ते पर ले जा रहा है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 12 Jun 2026 02:36 PM (IST)
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