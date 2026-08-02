मायावती ने पहले बताई आकाश आनंद की BSP में जगह, अब ससुर पर भी लिया एक्शन

बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर फिर एक्शन ले लिया है. मायावती ने उनसे सभी जिम्मेदारियां छीन ली हैं. बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी साझा की है. पोस्ट में मायावती ने लिखा, "जैसा की सर्वविदित है कि पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को महाराष्ट्र चुनाव में खा़सकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर बी.एस.पी. महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल करके नहीं चलने की वजह से अनुशासनहीनता व दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.

उन्होंने आगे बताया कि उन्हें दोबारा पार्टी में इस शर्त के साथ वापस लिया गया था कि वे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं, बल्कि केवल दूसरे राज्यों में ही पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी. उसके बाद जिन भी राज्यों की जिम्मेदारी बी.एस.पी. कोआर्डिनेटर के रूप में उन्हें दी गई वहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया."

बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा, "केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उड़ीसा व पश्चिम बंगाल इन राज्यों से भी इनकी अनुशासनहीनता अर्थात् पार्टी के दिशा-निर्देश के उल्लंघन की खबरें लगातार आते रहने के फलस्वरूप इनको बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी इनमें सुधार नहीं आने की वजह से शनिवार (1 अगस्त) को अशोक सिद्धार्थ को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था.

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अशोक सिद्धार्थ के यूपी आने पर भड़कीं मायावती

अशोक सिद्धार्थ के यूपी आने की खबरों पर मायावती भड़क गई हैं. उन्होंने कहा, "यूपी में इनके वापस लौटने की खबरें जानबूझकर पार्टी में भ्रम की स्थिति फैलाकर आगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव के सघन अभियान को प्रभावित करने का षडयंत्र है. अतः पार्टी व मूवमेन्ट के हित में अशोक सिद्धार्थ को रविवार (2 अगस्त) को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अब इन्हें पार्टी में आगे कतई भी वापिस नहीं लिया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर के कोआर्डिनेटर पर भी गिरी गाज

बीएसपी चीफ ने बताया कि इसी प्रकार रणधीर सिंह बेनीवाल (निवासी जिला सहारनपुर) को बी.एस.पी. कोआर्डिनेटर के रूप में पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर की भी कुछ जिम्मेदारी दी गई थी. उनके विरुद्ध़ भी अनुशासनहीनता व पार्टी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने की खबरें लगातार आती रही हैं और अब रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी व मूवमेन्ट के हित के मद्देनजर रविवार तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है.

रामजी गौतम को दोबारा बनाया प्रभारी

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि यह भी अवगत कराना है कि पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए फेरबदल में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को अन्य राज्यों के साथ ही पंजाब स्टेट का भी पुनः प्रभारी बनाया गया है. रामजी गौतम पंजाब के आगामी विधानसभा आमचुनाव तक ही नहीं बल्कि आगामी लोकसभा आमचुनाव तक भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे.

मायावती ने साफ किया रुख

मायावती ने अपना रुख साफ करते हुए बताया कि बी.एस.पी. नेतृत्व का वर्तमान में यह नीतिगत फैसला है कि यूपी निवासी जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कोआर्डिनेटर आदि के रूप में प्रदेश के बाहर के राज्यों की अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनमें से किसी को भी यूपी में पार्टी की किसी भी जिम्मेदारी पर नहीं लगाया जायेगा.

साथ ही पार्टी के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे सभी शरारती व षडयंत्रकारी तत्वों से पूरी तरह से जरूर सावधान रहें जो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की अपनी बी.एस.पी. सरकार बनाने में पूरी जिद के साथ लगे अभियान को किसी ना किसी बहाने से ध्यान भटकाने अर्थात् हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं.

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