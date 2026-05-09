पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी का बयान आया है. उन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर शुभकामनाएं दी हैं वहीं मुस्लिमों को भी साथ लेकर चलने की अपील की है. मौलाना रजवी ने कहा कि शुभेंदु के लिए सबको साथ लेकर चलना जरूरी है.

बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी भाजपा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके हाथ में राज्य की कमान आ गई है. अब बीजेपी उसे अपने नज़रिए के हिसाब से चलाएगी. मैं सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री का 'नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का मूलमंत्र लेकर उस पर अमल करते हुए चलेंगे.

मौलाना ने शुभेंदु अधिकारी से की अपील

रजवी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी को जिसने वोट दिया और जिसने वोट नहीं दिया शुभेंदु अधिकारी सबके मुख्यमंत्री हैं, तो सबको साथ लेकर चलना उनके लिए बहुत जरूरी है. बंगाल में मुसलमानों की बड़ी तादाद में आबादी रहती है और उस बड़ी आबादी को भी साधना जरूरी है. इसलिए कोई भी किसी भी कम्युनिटी को नजरअंदाज़ करने से वहां के हालात बिगड़ते हैं माहौल ख़राब होता है. इसलिए कामयाब शख्स वो है जो सभी समुदायों को साथ लेकर चले और चलता चला जाए.

उन्होंने कहा कि बंगाल की राजनीतिक स्थिति ये है कि जो पार्टी आती है वो लंबे समय तक राज करते हुए जाती है, रही बात बांग्लादेश की तो वहां कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने ऐलान करना शुरू कर दिया है कि भगवा झंडा हमारे करीब आ गया है. 17 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश के बंगाल में मुसलमानों के साथ अत्याचार के लिए झुकने के लिए तैयार है. कुछ ने कहा कि ममता बनर्जी ऐलान करें एक अलग देश बनाने की.

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मुसलमान बहकावे में आने वाला नहीं

रजवी ने कहा कि इस तरह की बातें भड़काने वाली और उकसाने वाली है. मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि भारत का मुसलमान उनके किसी बहकावे में आने वाला नहीं है. ये भारत का अंदरुनी मामला है. इसमें हम किसी बाहरी व्यक्ति का दख़ल बर्दाश्त नहीं करेंगे. बीजेपी के राज में बंगाल में भी जुम्मे की नमाज़ शांति पूर्वक होती रहेगी.

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