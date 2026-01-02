'ये गद्दारी नहीं है...', बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर शाहरुख खान के बचाव में आए मौलाना रिजवी

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने पर विवादों में आए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने बांग्लादेश में हो रहे हमलों को सही नहीं कहा है इसलिए उन्हें गद्दार और आतंकवादी कहना सरासर गलत है.

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान IPL फ्रेंचाइजी केकेआर टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने को लेकर घिरे हुए हैं. कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और बीजेपी नेता संगीत सोम ने उन्हें देश का गद्दार करार देते हुए उन्हें भारत में रहने लायक बताया. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान का रवैया हमेशा देशद्रोही जैसा रहा है.

मौलाना ने किया शाहरुख खान का बचाव

इस पूरे विवाद पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि "देवकीनंदन ठाकुर और संगीत सोम को ये सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर भारत का मुसलमान चिंतित है और बराबर अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा है और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के पक्ष में उनकी रक्षा उनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है.

अब ऐसी सूरत में शाहरुख खान अगर वहां के क्रिकेटर से अगर कोई मुहायदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है. हां, अगर उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है तो उन्हें गद्दार कहना चाहिए. आतंकवादी कहना चाहिए, लेकिन इन तमाम बातों को बिना गौर और फिक्र किए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना. ये कतई दुरुस्त नहीं है किसी सूरत में इसे सही करार नहीं दिया जा सकता."

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

'शाहरुख का आतंकी कहना गलत है..'

मौलाना ने कहा कि बांग्लादेश भारत का मित्र देश है और बांग्लादेश को बनवाने में भारत की अहम भूमिका रही है. अगर 1971 में भारत बांग्लादेश का साथ नहीं देता तो बांग्लादेश कभी वजूद में नहीं आ सकता था. इसलिए बांग्लादेश के नाम पर शाहरुख खान को गद्दार कहना, आतंकवादी कहना सरासर ग़लत है और अन्याय है.

बता दें कि केकेआर टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने के बाद इस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जहां देवकीनंदन ठाकुर ने केकेआर टीम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है तो वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा की.