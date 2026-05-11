'अब बहुत हो गया सपा को वोट देते हुए...', मौलाना शहाबुद्दीन ने मुसलमानों को दिया बड़ा संदेश

उत्तर प्रदेश में होने वाले साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिमों को खास संदेश दिया. मौलाना रजवी ने कहा कि आज मैं अपनी कौम से कुछ खास कहना चाहता हूं. मेरी कौम के लोगों 2027 का जो चुनाव है वह मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. अब बहुत हो गया समाजवादी पार्टी को वोट देते हुए, चाहे लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर दिखाकर डराने की कोशिश करते हैं.

मौलाना रजवी ने कहा कि सपा के लोग गली-गली मुस्लिम मुहल्लों, गांवों में जाते कि अगर सपा को वोट नहीं दिया तो बीजेपी तुम्हें खा जाएगी. बीजेपी तुम पर जुल्म करेगी. सपा के लोग बीजेपी का खौफ, डर और भय दिखाकर वोट हासिल करते हैं. दूसरी तरफ उनको मुस्लिमों के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं हैं और वह बीजेपी के लोगों के साथ दोस्ती करते हैं. खाते पीते हैं. उठते हैं, बैठते हैं खाना खाते हैं, उसकी सैंकड़ों मिसालें. मेरे कौम के लोगों सपा नेता दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वह पीएम मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, दुआ की थी.

उन्होंने कहा कि जब योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से लखनऊ बतौर मुख्यमंत्री आए तो अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की और शुभकामनाएं दीं. उनसे कहा कि जब आपका घर तैयार नहीं हो जाता है तब तक आप मेरे घर में चलिए, मेरे घर रहिए. मेरे कौम के लोगों आपने तो नोएडा की तस्वीरें देखीं होंगी कि वहां बीजेपी के नेताओं के साथ सपा के नेता हैं, हंस रहे हैं खाना खा रहे हैं. मैं बताना चाहता हूं कि सपा चीफ अखिलेश यादव के दो चेहरे हैं, वह खुद बीजेपी के साथ दोस्ती किए हुए हैं और दूसरी ओर मुस्लिमों में खौफ पैदा कर रहे हैं. मेरे कौम के लोगों 2027 का चुनाव बहुत अहम है. इसमें आपको सपा के अलावा किसी विकल्प को तलाश करना होगा और उस विकल्प को मजबूत करना होगा, तब मसले हल होंगे.