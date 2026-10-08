कांग्रेस का CEC के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में ली गईं प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा

उत्तर प्रदेश में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है. लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की. इस दौरान कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया. पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' को हिरासत में ले लिया.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और हंगामा हो गया. इसके बाद पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ समेत कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ पुलिस ने अभद्र और बर्बर व्यवहार किया.

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'दिल्ली की घटना की लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन'

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दिल्ली की घटना के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे विपक्षी नेताओं को रोककर लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया.

राजधानी लखनऊ में संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए निकाले जा रहे कांग्रेस के शांतिपूर्ण पैदल मार्च को पुलिस द्वारा पहले पूरा बल प्रयोग कर, बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया गया फिर हिरासत में भी ले लिया गया..... ये डर है !! कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में इस प्रकार अवरोध उत्पन्न करना निंदनीय है। सत्ता के मद में चूर हुक्मरानों, सुन लो! तुम रास्ते रोक सकते हो, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं। बैरिकेडिंग खड़ी कर सकते हो, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के हमारे संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। #काला_दिवस #SaveDemocracy — Aradhana Misra-Mona (@aradhanam7000) — Aradhana Misra-Mona (@aradhanam7000) October 8, 2026 ">

सरकार के रवैये के खिलाफ जारी रहेगा प्रदर्शन- आराधना मिश्रा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जिस प्रकार की बर्बरता हुई और आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से पुलिस ने रोका है, यह माफी के लायक नहीं है. सरकार के इस रवैए के खिलाफ पार्टी लगातार आंदोलन जारी रहेगा.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से जुड़े मुद्दों और मतदाता सूची को लेकर की गई आपत्तियों का जवाब दिया जाना चाहिए. सत्ता विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. हम इसके खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे.

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