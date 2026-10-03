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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, सुबह-शाम बढ़ी ठंड; जानें IMD का अपडेट

दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, सुबह-शाम बढ़ी ठंड; जानें IMD का अपडेट

दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया है. सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है, दिन में धूप निकल रही है और मौसम एकदम साफ़ हो गया है. आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार नहीं है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 03 Oct 2026 06:53 AM (IST)
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दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में अब मौसम बदलने लगा है. उत्तर भारत में अब मानसून के पीछे हटने के लिए हालात अनुकूल हो गए हैं, जिसकी वजह से बारिश बंद हो गई है और मौसम साफ होने लगा है. मौसम में आए बदलाव की वजह से अब मौसम में हल्की से ठंडक बढ़ गई है. सुबह और शाम के समय मौसम थोड़ा सा ठंडा महसूस हो रहा है. हालांकि दिन में धूप निकल रही है. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ दिल्ली एनसीआर से अब मानसून की पूरी तरह से विदाई हो गई है. दिल्ली में आज 3 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहेगा और दिन में धूप निकलेगी. प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश या बूंदाबांदी के कोई आसार नहीं है. पूरा क्षेत्र आज ग्रीन ज़ोन में बना हुआ है. हालांकि हवाओं का दौर जारी रहेगा. आज दिनभर में 20-22 किमी की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. जिससे गर्मी का एहसास नहीं होगा. 

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दिल्ली में सुबह-शाम ठंडक बढ़ी

दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में बीते दिनों हुई बारिश की वजह से मौसम में ठंडक बढ़ गई है. प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है. जिससे सुबह और रात के समय में ठंडक बढ़ गई है. बाहर लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है. शाम और रात के समय पश्चिम दिशा में चलने वाली हवा कम होकर 15 किमी प्रति घंटा तक रह जाएगी.

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5 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम

इस बार अक्टूबर महीने में ही तापमान में काफी अच्छा हो गया. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज दिनभर मौसम साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी. इस दौरान प्रदेश का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा. 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक इस क्षेत्र में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. कहीं कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और न ही आंधी या बारिश के कोई आसार बन रहे है. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:53 AM (IST)
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