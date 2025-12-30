मऊ: रील बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर स्टंट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने सिखाया सबक तो जोड़े हाथ

उत्तर प्रदेश एक मऊ जनपद में बीते दिनों सोशल मीडिया पर एकक रील तेजी से वायरल है, जिसमें एक युवक जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर लेट जाता है और ट्रेन ऊपर से गुजर जाती है. जाहिर है युवक ने ज्यादा रीच और व्यूज के लिए ऐसा जानलेवा स्टंट किया था. लेकिन इस रील बनाने वाले युवक अजय राजभर जोकि कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस की हथकड़ियां लगते ही अजय का रील का नशा काफूर हो गया और वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और अपनी गलती मानी. यही नहीं पुलिस से आगे ऐसा कभी न करने का वादा किया. इसके साथ ही उसने वीडियो कंटेंट या रील बनाने वाले सभी युवाओं से अपील भी की कि वो कभी ऐसा वीडियो न बनाएं.

जान जोखिम में न डालें युवा: एएसपी

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि युवा वर्ग रील बनाने होड़ में अपनी जान जोखिम में डालकर रील बना रहे हैं. उन्होंने युवा वर्ग से अपील भी की कि अगर आप रील बना रहे हैं, तो आप कोई शिक्षा या स्वस्थ वर्धक विषयों पर रील बनाएं, जिससे मनोरंजन और ज्ञान दोनों मिले. एएसपी ने बताया की रेलवे ट्रैक पर रील बनाने वाले युवक अजय राजभर को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी है.

इससे पहले भी हो चुकी कार्रवाई

यहां बता दें कि इससे पहले युवक कार का सनरूफ खोलकर रील बना रहे थे, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया उर युवक को हिरासत में लिया था. बावजूद इसके खतरनाक स्टंट जैसी रीलें बनाना कम नहीं हो रहीं. एएसपी अनूप कुमार ने जनपद के युवाओं से कहा कि वे अपनी जान जोखिम में न डालें, पढ़ाई-लिखाई के साथ अपने भविष्य बनाने में लगाएं.यदि कोई दुर्घटना होती है तो फिर पछताने का मौका नहीं मिलता.