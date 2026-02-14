मथुरा: बारात में पिस्टल लहराना पड़ा भारी, गोवर्धन पुलिस ने जब्त कीं तीन थार गाड़ी

उत्तर प्रदेश: राजस्थान से आई बारात में 'पिस्टल' लहराना पड़ा भारी. गोवर्धन पुलिस ने सनरूफ से निकलकर असलहे लहराने और हूटर बजाकर गांव में खौफ पैदा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन थार गाड़ियां जब्त कर ली हैं. मथुरा के गोवर्धन में शादी समारोह के नाम पर महंगी गाड़ियों से हुड़दंग करने और गांव में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ गोवर्धन पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हुड़दंग में शामिल तीन 'महिंद्रा थार' गाड़ियों को बरामद कर जब्त कर लिया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और जांच में मामले की पुष्टि होने के बाद की गई है.

10 दिसंबर को आई थी राजस्थान से बारात

विगत 10 दिसंबर को ग्राम देवसेरस में एक स्थानीय निवासी की पुत्री की बारात राजस्थान के कामां (अंगरावली) से आई थी. आरोप है कि बारात में शामिल युवक महंगी गाड़ियों को गलियों में तेजी से दौड़ा रहे थे. युवक गाड़ियों की छत पर बैठकर और सनरूफ से बाहर निकलकर अवैध तमंचे और पिस्टल लहरा रहे थे. साथ ही तेज आवाज में हूटर और डीजे बजाकर गांव में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था.

ग्रामीण डर से छुप गए थे घरों में

स्थिति यह थी कि ग्रामीण डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर छुप गए थे. बारात में शामिल युवकों का हुड़दंग इतना भयानक था कि पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया था.

वायरल वीडियो के बाद दर्ज हुआ मुकदमा

हुड़दंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और 16 दिसंबर को करीब 20 अज्ञात कार सवारों के खिलाफ BNS और CLA एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. गोवर्धन पुलिस ने दबिश देकर राजस्थान नंबर की तीन थार गाड़ियां बरामद कर ली हैं. पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य वाहनों और हुड़दंगियों की तलाश में जुटी है.

यह घटना बारातों में बढ़ती हुड़दंगबाजी और असलहे दिखाने की प्रवृत्ति को दर्शाती है. पुलिस की यह कार्रवाई सराहनीय है और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए.