हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमथुरा: बारात में पिस्टल लहराना पड़ा भारी, गोवर्धन पुलिस ने जब्त कीं तीन थार गाड़ी

मथुरा: बारात में पिस्टल लहराना पड़ा भारी, गोवर्धन पुलिस ने जब्त कीं तीन थार गाड़ी

Mathura News: हुड़दंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और 16 दिसंबर को करीब 20 अज्ञात कार सवारों के खिलाफ BNS और CLA एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

By : अनिल सारस्वत | Edited By: जतिन राय | Updated at : 14 Feb 2026 09:05 AM (IST)
उत्तर प्रदेश: राजस्थान से आई बारात में 'पिस्टल' लहराना पड़ा भारी. गोवर्धन पुलिस ने सनरूफ से निकलकर असलहे लहराने और हूटर बजाकर गांव में खौफ पैदा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन थार गाड़ियां जब्त कर ली हैं. मथुरा के गोवर्धन में शादी समारोह के नाम पर महंगी गाड़ियों से हुड़दंग करने और गांव में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ गोवर्धन पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है. 

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हुड़दंग में शामिल तीन 'महिंद्रा थार' गाड़ियों को बरामद कर जब्त कर लिया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और जांच में मामले की पुष्टि होने के बाद की गई है.

 10 दिसंबर को आई थी राजस्थान से बारात

विगत 10 दिसंबर को ग्राम देवसेरस में एक स्थानीय निवासी की पुत्री की बारात राजस्थान के कामां (अंगरावली) से आई थी. आरोप है कि बारात में शामिल युवक महंगी गाड़ियों को गलियों में तेजी से दौड़ा रहे थे. युवक गाड़ियों की छत पर बैठकर और सनरूफ से बाहर निकलकर अवैध तमंचे और पिस्टल लहरा रहे थे. साथ ही तेज आवाज में हूटर और डीजे बजाकर गांव में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था.

 ग्रामीण डर से छुप गए थे घरों में

स्थिति यह थी कि ग्रामीण डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर छुप गए थे. बारात में शामिल युवकों का हुड़दंग इतना भयानक था कि पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया था.

 वायरल वीडियो के बाद दर्ज हुआ मुकदमा

हुड़दंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और 16 दिसंबर को करीब 20 अज्ञात कार सवारों के खिलाफ BNS और CLA एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. गोवर्धन पुलिस ने दबिश देकर राजस्थान नंबर की तीन थार गाड़ियां बरामद कर ली हैं. पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य वाहनों और हुड़दंगियों की तलाश में जुटी है.

यह घटना बारातों में बढ़ती हुड़दंगबाजी और असलहे दिखाने की प्रवृत्ति को दर्शाती है. पुलिस की यह कार्रवाई सराहनीय है और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए.

Published at : 14 Feb 2026 09:05 AM (IST)
Mathura News UP NEWS
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
Valentine Day 2026: उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
Valentine Day 2026: उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा अवसर, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक;जाने आवेदन प्रक्रिया
क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन
'O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – 'संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया'
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
