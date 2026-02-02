हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमथुरा के सरकारी स्कूल में छात्रों से पढ़वाई नमाज? BSA ने प्रधानाचार्य किया निलंबित

मथुरा के सरकारी स्कूल में छात्रों से पढ़वाई नमाज? BSA ने प्रधानाचार्य किया निलंबित

UP News: मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) रतन कीर्ति के अनुसार, संबंधित प्रधानाचार्य जान मोहम्मद के खिलाफ 30 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई गई थी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 02 Feb 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

मथुरा जिले के नौझील क्षेत्र स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यार्थियों से कथित तौर पर नमाज पढ़वाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. यह जानकारी सोमवार को एक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने दी.

मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) रतन कीर्ति के अनुसार, संबंधित प्रधानाचार्य जान मोहम्मद के खिलाफ 30 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नौझील ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गेश चौहान द्वारा दी गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के अभिभावकों ने उनसे संपर्क कर इस मामले की जानकारी दी थी.

दुर्गेश चौहान ने अपनी शिकायत में दावा किया कि प्रधानाचार्य कथित रूप से छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए कहते थे. इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि विद्यालय में नियमित रूप से राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा था. इन आरोपों को गंभीर मानते हुए शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक स्तर पर कार्रवाई की.

जांच के लिए एक समिति गठित की गई

बीएसए रतन कीर्ति ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले का संज्ञान लिया गया और प्रथम दृष्टया तथ्यों की जांच के आधार पर प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए एक समिति गठित की गई है. यह समिति विद्यालय के वातावरण, विद्यार्थियों से जुड़े आरोपों और अन्य संबंधित बिंदुओं की जांच करेगी.

जांच पूरी तरह निष्पक्ष और नियमों के अनुसार होगी

उन्होंने कहा कि जांच समिति को निर्देश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके. विभाग का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और नियमों के अनुसार की जाएगी. रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आरोप सही हैं या नहीं, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.

85 लाख की कीमत के Momo? शातिरों की चाल में फंसा युवक और घर के गहने कर दिए साफ

Published at : 02 Feb 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Mathura News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 5 साल बाद ऐसी है मंगल की जिंदगी! आज भी घर के सारे काम और जिम्मेदारी का बोझ
Rahul Gandhi Budget Speech : राहुल गांधी के भाषण पर संसद में संग्राम! | Budget Session |
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले आ गया बहुत बड़ा अपडेट | Breaking
Budget 2026: बजट में बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरक्या मिला, आसान शब्दों में समझिए | Paisa Live
SIR Controversy :
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
इंडिया
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे? जिनका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र तो जमकर हुआ बवाल
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे? जिनका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र तो जमकर हुआ बवाल
यूटिलिटी
देश के हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल, यहां कैसे और किसे मिलेगा आवास? 
देश के हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल, यहां कैसे और किसे मिलेगा आवास? 
ट्रेंडिंग
Video: पांचवी में पहुंचा बेटा तो बाप ने दे डाली ग्रेंड पार्टी, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखे
पांचवी में पहुंचा बेटा तो बाप ने दे डाली ग्रेंड पार्टी, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखे
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget