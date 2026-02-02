मथुरा के सरकारी स्कूल में छात्रों से पढ़वाई नमाज? BSA ने प्रधानाचार्य किया निलंबित

मथुरा जिले के नौझील क्षेत्र स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यार्थियों से कथित तौर पर नमाज पढ़वाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. यह जानकारी सोमवार को एक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने दी.

मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) रतन कीर्ति के अनुसार, संबंधित प्रधानाचार्य जान मोहम्मद के खिलाफ 30 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नौझील ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गेश चौहान द्वारा दी गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के अभिभावकों ने उनसे संपर्क कर इस मामले की जानकारी दी थी.

दुर्गेश चौहान ने अपनी शिकायत में दावा किया कि प्रधानाचार्य कथित रूप से छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए कहते थे. इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि विद्यालय में नियमित रूप से राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा था. इन आरोपों को गंभीर मानते हुए शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक स्तर पर कार्रवाई की.

जांच के लिए एक समिति गठित की गई

बीएसए रतन कीर्ति ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले का संज्ञान लिया गया और प्रथम दृष्टया तथ्यों की जांच के आधार पर प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए एक समिति गठित की गई है. यह समिति विद्यालय के वातावरण, विद्यार्थियों से जुड़े आरोपों और अन्य संबंधित बिंदुओं की जांच करेगी.

जांच पूरी तरह निष्पक्ष और नियमों के अनुसार होगी

उन्होंने कहा कि जांच समिति को निर्देश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके. विभाग का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और नियमों के अनुसार की जाएगी. रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आरोप सही हैं या नहीं, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.

