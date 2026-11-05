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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमथुरा में बेकाबू कार ने खेत में काम कर रहे 3 लोगों को रौंदा, पिता-पुत्र और नाती की मौत

मथुरा में बेकाबू कार ने खेत में काम कर रहे 3 लोगों को रौंदा, पिता-पुत्र और नाती की मौत

मथुरा में बेकाबू कार खेत में घुस गयी, जिससे खेत में काम कर रहे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे में ड्राईवर भी गंभीर रूप से घायल है.

Written By : अनिल सारस्वत |  Updated at : 05 Nov 2026 02:38 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में गुरूवार सुबह बरेली हाइवे पर उस समय चीख-पुकार मच गयी,जब बेकाबू कार खेत में काम कर रहे तीन लोगों को रौंद दिया, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. तीन मौतों से परिजनों में कोहराम मच गया. नाराज ग्रामीणों ने हाइवे जाम कर दिया, जिसे बमुश्किल खुलवाया गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम को भेजकर कार्रवाई शुरू की. इस हादसे में कार चालक भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. हादसे के बाद काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा.

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पिता-पुत्र और नाती की मौत 

जानकारी के मुताबिक, राया थाना क्षेत्र में जवाहर सिंह, उनके बीटा हरवीर सिंह और नाती अंकित खेतों में काम कर रहे थे. तभी अचानक मथुरा-बरेली हाइवे पर तेज रफ़्तार कार बेकाबू होकर खेत में घुस गयी और तीनों को टक्कर मारी दी. जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गयी. आसपास के ग्रामीण दौड़े. उधर जैसे ही खबर यह घर पर पहुंची तो चीख-पुकार मच गयी.

ग्रामीणों और परिजनों ने नाजार होकर हाइवे जाम कर दिया. पुलिस ने ठोस कार्रवाई का वादा कर जाम खुलवाया. अधिकारियों के मुताबिक परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

अचानक हुई कार बेकाबू 

मौके पर मौजूद ग्रामीण धर्मेन्द्र सिंह के मुताबिक,कार अचानक खेत में घुस गयी, जिसमें तीनों की ही मौत हो गयी. गाड़ी का ड्राईवर भी गंभीर रूप से घायल है.जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है.

एसपी देहात राज नारायण ने बताया कि हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ. ये लोग खेत में काम कर रहे थे.तीनों की दुखद मौत हो गयी. शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. आगे कार्रवाई जारी है. एसपी के मुताबिक अभी हाइवे पर यातायात सामान्य है. परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. 

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Published at : 05 Nov 2026 02:38 PM (IST)
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