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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकन्नौज: अफेयर के शक में पत्नी को कुर्सी पर बांध जिंदा जलाया, आरोपी पति फरार

कन्नौज: अफेयर के शक में पत्नी को कुर्सी पर बांध जिंदा जलाया, आरोपी पति फरार

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कुर्सी से बांधकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपी को शक था कि उसका गांव के ही एक युवक के साथ अवैध संबंध है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 05 Nov 2026 02:25 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में विवाहेत्तर संबंध के संदेह में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कुर्सी से बांधकर पेट्रोल डालने के बाद कथित तौर पर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी अपने सात वर्षीय बेटे और पांच वर्षीय बेटी को लेकर फरार हो गया. बाद में पुलिस ने आरोपी को तेजी दिखाते हुए पकड़ लिया है. 

पुलिस के मुताबिक, घटना बृहस्पतिवार सुबह छिबरामऊ थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में हुई. मृतका की पहचान 30 वर्षीय सोनम के रूप में हुई है. दमकलकर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घर के अंदर से महिला के जले हुए कंकाल के अवशेष बरामद किए गए. 

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शक होने पर जलाया

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी की पहचान सुखबीर सिंह उर्फ मोनू के रूप में की है. छिबरामऊ के थाना प्रभारी कपिल दुबे ने बताया कि सुखबीर को शक था कि उसकी पत्नी का गांव के ही एक युवक से संबंध है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर पत्नी को उस युवक से फोन पर बात करते हुए पकड़ा, जिसके बाद उसका संदेह और गहरा गया.

पिछले दो दिनों से दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद चल रहा था. दुबे ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह करीब सात बजे सुखबीर ने सोनम को कथित तौर पर कुर्सी से बांध दिया, उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी.

घटना को अंजाम दे फरार हुआ आरोपी

घर से आग की लपटें उठती देख और शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. दमकलकर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घर के भीतर तलाशी लेने पर महिला के जले हुए अवशेष मिले.पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतका की पहचान की पुष्टि की.

पुलिस के मुताबिक, सोनम और सुखबीर की शादी करीब 11 साल पहले हुई थी. गांव वालों ने बताया कि सुखबीर हरियाणा के हिसार में एक निजी कंपनी में काम करता था और करीब 15 दिन पहले ही गांव लौटा था. पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी अपने दोनों बच्चों को लेकर फरार हो गया. 

आरोपी गिरफ्तार

हालांकि, बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. एसपी ने बताया कि पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सुखबीर और सोनम ने 2015 में प्रेम विवाह किया था. वो हिसार में मजदूरी करता था और घटना से महज दो दिन पहले ही घर लौटा था. एसपी के अनुसार, घर लौटने के बाद से ही उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 05 Nov 2026 02:25 PM (IST)
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