उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर में स्टील रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम ठेकेदार सलीम अहमद (कनिका कंस्ट्रक्शन) को दिए जाने पर बवाल खड़ा हो गया है. स्थानीय साधू-संतों के साथ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. जिसमें फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ठेका रद्द कर और जांच कराने की मांग की है.

इस मामले के तूल पकड़ते देख अभी काम शुरू नहीं हुआ है, और न ही स्थानीय अधिकारियों की अभी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है. लेकिन मंदिर के सन्यासियों और बृजवासियों ने इसका विरोध कर अपना इरादा दिखा दिया है.

क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और परिसर में स्टील रेलिंग का काम चल रहा है. इसे ठेकेदार सलीम अहमद लगवा रहा है, स्थानीय संत समाज ने इसी को लेकर अपनी आपत्ति जताई है. फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है, जिसमें लिखा है, “जहां भगवान राधा-कृष्ण ने महारास और माखन चोरी की लीला की, जहां बांके बिहारी विराजमान हैं, वहां गौमांस खाने वाले और सनातन धर्म के विरोधी आएंगे तो ब्रजवासियों को सहन नहीं होगा. हमारे कृष्ण कन्हैया भी नाराज हो जाएंगे."

यही नहीं उन्होंने आगे कहा कि ये लोग सनातन धर्म विरोधी हैं और हिन्दुओं को काफिर कहते हैं. ऐसे लोगों को मंदिर प्रांगण से एक किलोमीटर तक प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. फलाहारी महाराज ने कहा कि सनातनी ठेकेदारों की कमी नहीं है, फिर मुगलों के वंशजों को ठेका क्यों दिया गया? जो मथुरा, काशी और अयोध्या के मंदिर तोड़कर नमाज पढ़ते हैं.

ठेका रद्द करने की मांग

इसके साथ ही ठेका दिए जाने की जांच की मांग के साथ ठेका रद्द करने की भी मांग की गयी है. आरोप है कि ठेकेदार ने अपनी पहचान छिपाकर ठेका लिया है. इस मुद्दे को लेकर स्थानीय निवासी, पुजारी और मंदिर में आने वाले भक्त भी विरोध कर रहे हैं.

फिलहाल इस मामले में अभी किसी अधिकारी या खुद ठेकेदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. जबकि अब यह मामला पूरी तरह से तूल पकड़ गया है.