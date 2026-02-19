मथुरा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, चार दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

ये घटना थाना मगोर्रा इलाके में नगला देवीय की पुलिया के पास हुई. जहां से गुजर रही तेज रफ़्तार कार अनियंत्रित होकर एक पानी की टक्कर से टकरा गई स्पीड में पलटते हुए सीधे पास की नहर में जा गिरी. जिसके बाद आसपास के इलाके में चीख पुकार मच गई.

तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी

इस कार में चार युवक सवार थे जो किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे. कार बंद होने की वजह से कोई भी कार से निकल नही पाया, जिसके बाद आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और किसी तरह कार को पानी से बाहर निकाला. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. कार में सवार चारों युवकों की मौत हो चुकी थी.

हादसे में चार युवकों की मौके पर मौत

घटना की सूचना मिलते ही थाना मगोर्रा की पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के नाम राहुल, अमित, मोहित और एक अज्ञात युवक शामिल हैं. ये चारों दोस्त थे और महावन थाना क्षेत्र के रहने वाले थे.

एसपी ग्रामीण सुरेश चंद ने बताया कि पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं. परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. पोस्टमार्टम के बाद चारों के शवों को परिवार को सौंप दिया जाएगा.