Video: आटा पीस रहा था शख्स, चक्की में जोरदार ब्लास्ट के बाद हुई मौत, कानपुर का वीडियो वायरल
UP Viral Video: उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में एक आटा चक्की के अंदर अचानक जोरदार धमाका हो गया. हादसे में मौके पर मौजूद एक युवक की मौत हो गई. यह धमाका CCTV में कैद हो गया.
Kanpur News: जब तेज धमाका होता है तो कुछ पलों के लिए सब कुछ थम जाता है. लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगते हैं और हर कोई बस यही सोचता है कि आखिर हुआ क्या है. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला हादसा उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से सामने आया है, जहां एक आटा चक्की के अंदर अचानक जबरदस्त धमाका हो गया. यह धमाका इतना तेज था कि आस-पास के घरों तक झटका महसूस किया गया और पूरा इलाका दहशत में आ गया.
धमाके में एक युवक की हुई मौत
जानकारी के मुताबिक, यह हादसा उस समय हुआ जब कुछ लोग आटा चक्की में काम कर रहे थे, तभी अचानक मशीन के अंदर से तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना भीषण था कि वहां मौजूद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए. पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
View this post on Instagram
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग चक्की के पास खड़े हैं और मशीन चालू है. तभी अचानक तेज धमाका होता है और धुएं का बड़ा गुबार निकलता है. वहां मौजूद लोग डरकर बाहर की ओर भागते हैं. बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज कई मीटर दूर तक सुनाई दी.
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर चक्की में धमाका कैसे हुआ. क्या यह गैस लीकेज, बिजली की स्पार्किंग या मशीन के ओवरलोड होने से हुआ.
इस हादसे ने इलाके के लोगों को हिला कर रख दिया है. लोग अब भी दहशत में हैं और एक-दूसरे से यही चर्चा कर रहे हैं कि अगर धमाका कुछ और बड़ा होता तो आसपास के घरों को भी भारी नुकसान पहुंच सकता था. फिलहाल प्रशासन ने चक्की को सील कर दिया है और तकनीकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL