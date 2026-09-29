Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमांट में जाट 1.20 लाख, ब्राह्मण 40 हजार, बघेल 22 हजार, किस तरह बदलेगा चुनावी गणित?

मांट में जाट 1.20 लाख, ब्राह्मण 40 हजार, बघेल 22 हजार, किस तरह बदलेगा चुनावी गणित?

मांट में जाट, ब्राह्मण और बघेल मतदाता ही हार जीत तय करने वाले हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में मांट विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 29 Sep 2026 10:27 PM (IST)
Preferred Sources

मांट सीट की विधानसभा संख्या 82 है. मांट, मथुरा जिले की हाईप्रोफाइल विधानसभा सीट मानी जाती है. यूपी बीजेपी के महामंत्री राजेश चौधरी मांट से सिटिंग विधायक है. श्याम सुंदर शर्मा मांट से कई बार के विधायक रह चुके हैं. अखिलेश यादव के करीबी संजय लाठर कई बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं. आरएलडी मांट पर अपनी दावेदारी हमेशा किए रहती है. जयंत चौधरी खुद 2012 में मांट से विधायक रह चुके हैं.

मांट विधानसभा सीट पर बसपा कई बार चुनाव जीती है. बीजेपी पहली बार साल 2022 में मांट विधानसभा सीट जीती. समाजवादी पार्टी अब तक एक बार भी मांट विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है. कांग्रेस आखिरी बार 1980 में मांट विधानसभा सीट जीती थी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं', गोरखपुर में बोले CM योगी
'सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं', गोरखपुर में बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP इंटरनेशनल ट्रेड शो: युवाओं के लिए करियर का केंद्र बना सूचना विभाग का पवेलियन
UP इंटरनेशनल ट्रेड शो: युवाओं के लिए करियर का केंद्र बना सूचना विभाग का पवेलियन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छाता में BJP मजबूत, असली लड़ाई सीट बंटवारे की, जानिए बीजेपी-RLD का पूरा समीकरण
छाता में BJP मजबूत, असली लड़ाई सीट बंटवारे की, जानिए बीजेपी-RLD का पूरा समीकरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कुशीनगर बाढ़ पीड़ितों को CM योगी ने दिलाया भरोसा, बोले- 'सरकार आपके साथ'
कुशीनगर बाढ़ पीड़ितों को CM योगी ने दिलाया भरोसा, बोले- 'सरकार आपके साथ'

मांट विधानसभा सीट जाट और ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा सीट मानी जाती है. बघेल और कश्यप वोट मांट में बहुत निर्णायक भूमिका में होता है.

2026 में एसआईआर के बाद मांट विधानसभा सीट पर 2,86,487 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में मांट विधानसभा सीट पर 3,55,936 मतदाता थे. एसआईआर के बाद मांट विधानसभा सीट पर 69,449 मतदाता कम हुए हैं. एक ग्रामीण विधानसभा पर इतनी बड़ी संख्या में मतदाता का कम होना, एक बड़ी राजनीतिक चुनौती पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए मानी जा सकती है. 

2022 विधानसभा चुनाव में मांट से बीजेपी के राजेश चौधरी विधायक बने. समाजवादी पार्टी ने संजय लाठर को उम्मीदवार बनाया. बसपा ने श्याम सुंदर शर्मा और कांग्रेस ने सुमन चौधरी को टिकट दिया. बीजेपी और सपा ने जाट उम्मीदवार को चुनावी रण में उतारा तो बसपा ने ब्राह्मण समाज के चेहरे को टिकट दिया.

2022 विधानसभा चुनाव में मांट विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 83,958
2. बसपा- 74,378
3. सपा- 60,585
4. कांग्रेस- 1,281

2022 विधानसभा चुनाव में मांट विधानसभा सीट से बीजेपी के राजेश चौधरी ने चुनाव जीता. बीजेपी ने बसपा के श्याम सुंदर शर्मा को लगभग 9 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. सपा के संजय लाठर को लगभघ 60 हजार वोट मिले. बीजेपी और बसपा के बीच लगभग 4 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा. कांग्रेस डेढ़ हजार वोट भी नहीं ला पाई.

2022 विधानसभा चुनाव में मांट में बीजेपी को 50 फीसदी जाट वोट मिले. बीजेपी को 40 फीसदी ब्राह्मण वोट हासिल हुए. इसके अलावा बीजेपी को ठाकुर, बघेल, कश्यप और गुर्जर समाज का का वोट मिला. 

2022 विधानसभा चुवाव में मांट में बसपा को एससी समाज का पूरा वोट हासिल हुआ और ब्राह्मण समाज का लगभग 60 फीसदी वोट बसपा को मिला. इसके अलावा कुछ अन्य जातियों का थोड़ा थोड़ा वोट भी बसपा को मिला, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा मांट से कई बार के विधायक रह चुके हैं. 

2022 विधानसभा चुनाव में मांट में सपा को लगभग 50 फीसदी जाट वोट मिला, क्योंकि सपा के प्रत्याशी जाट समाज से थे. इसके अलावा सपा को यादव और मुस्लिम वोट मिले. सपा को कश्यप, गुर्जर और बघेल का भी कुछ कुछ वोट मिला. 

2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो गया. 

2024 लोकसभा चुनाव में मांट विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 86,335
2. कांग्रेस-सपा गठबंधन- 42,805
3. बसपा- 42,567

2024 लोकसभा चुनाव में मांट विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की. बीजेपी ने सपा गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 44 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 42 हजार वोट मिले. 

2024 लोकसभा चुनाव में 2022 के मुकाबले लगभग 57 हजार वोट कम पड़े. इस कारण से बीजेपी का वोट तो 3 हजार बढ़ा लेकिन सपा और बसपा को वोट घट गया. 

2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाट और ब्राह्मण वोट एक साथ मिले. वहीं बसपा को एससी समाज के वोट के साथ साथ कुछ जाट वोट भी मिले. सपा गठबंधन के उम्मीदवार को मुस्लिम और बघेल समाज का वोट मिला. कांग्रेस को कुछ कश्यप समाज का भी वोट हासिल हुआ.

2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी गठबंधन में सबसे बड़ा मुद्दा यह होगा कि मांट विधानसभा सीट बीजेपी या आरएलडी किसके कोटे में होगी. वहीं 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं है, सब कुछ सपा और बसपा के प्रत्याशी चयन पर निर्भर करेगा. 

मांट विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. जाट- 1.20 लाख
2. एससी- 50 हजार
3. ब्राह्मण- 40 हजार
4. ठाकुर- 25 हजार
5. बघेल- 22 हजार
6. कश्यप- 10 हजार
7. गुर्जर- 10 हजार
8. बनिया- 12 हजार
9. प्रजापति- 5 हजार

मांट में जाट, ब्राह्मण और बघेल मतदाता ही हार जीत तय करने वाले हैं. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics UP Election 2027 Vishal Vishleshan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं', गोरखपुर में बोले CM योगी
'सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं', गोरखपुर में बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP इंटरनेशनल ट्रेड शो: युवाओं के लिए करियर का केंद्र बना सूचना विभाग का पवेलियन
UP इंटरनेशनल ट्रेड शो: युवाओं के लिए करियर का केंद्र बना सूचना विभाग का पवेलियन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छाता में BJP मजबूत, असली लड़ाई सीट बंटवारे की, जानिए बीजेपी-RLD का पूरा समीकरण
छाता में BJP मजबूत, असली लड़ाई सीट बंटवारे की, जानिए बीजेपी-RLD का पूरा समीकरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कुशीनगर बाढ़ पीड़ितों को CM योगी ने दिलाया भरोसा, बोले- 'सरकार आपके साथ'
कुशीनगर बाढ़ पीड़ितों को CM योगी ने दिलाया भरोसा, बोले- 'सरकार आपके साथ'
Advertisement

वीडियोज

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ Congress ने बनाया बड़ा प्लान!
ज्ञानेश कुमार को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति
AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के ऑडियो में क्या है? CEC ज्ञानेश कुमार पर करने वाली है खुलासा
TMC के ऑडियो में क्या है? CEC ज्ञानेश कुमार पर करने वाली है खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
UP चुनाव: सपा-कांग्रेस से गठबंधन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले- 'जबरदस्ती...'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
विश्व
एफिल टावर के चीफ छोड़ेंगे अपना पद, हिंदू संगठन से जुड़े विवाद के बाद फैसला
एफिल टावर के चीफ छोड़ेंगे अपना पद, हिंदू संगठन से जुड़े विवाद के बाद फैसला
विश्व
'तारिक रहमान भारत की यात्रा तब करेंगे जब...', बांग्लादेश का बड़ा बयान
'तारिक रहमान भारत की यात्रा तब करेंगे जब...', बांग्लादेश का बड़ा बयान
इंडिया
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
23 से 28 सितंबर का मौसमी खेल: UP में 544% अधिक बारिश, तमिलनाडु में 96% सूखा
शिक्षा
IIT बॉम्बे में आरक्षित वर्ग के कितने शिक्षक? RTI में सामने आया आंकड़ा 
IIT बॉम्बे में आरक्षित वर्ग के कितने शिक्षक? RTI में सामने आया आंकड़ा 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget