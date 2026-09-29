मांट में जाट 1.20 लाख, ब्राह्मण 40 हजार, बघेल 22 हजार, किस तरह बदलेगा चुनावी गणित?

मांट सीट की विधानसभा संख्या 82 है. मांट, मथुरा जिले की हाईप्रोफाइल विधानसभा सीट मानी जाती है. यूपी बीजेपी के महामंत्री राजेश चौधरी मांट से सिटिंग विधायक है. श्याम सुंदर शर्मा मांट से कई बार के विधायक रह चुके हैं. अखिलेश यादव के करीबी संजय लाठर कई बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं. आरएलडी मांट पर अपनी दावेदारी हमेशा किए रहती है. जयंत चौधरी खुद 2012 में मांट से विधायक रह चुके हैं.

मांट विधानसभा सीट पर बसपा कई बार चुनाव जीती है. बीजेपी पहली बार साल 2022 में मांट विधानसभा सीट जीती. समाजवादी पार्टी अब तक एक बार भी मांट विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है. कांग्रेस आखिरी बार 1980 में मांट विधानसभा सीट जीती थी.

मांट विधानसभा सीट जाट और ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा सीट मानी जाती है. बघेल और कश्यप वोट मांट में बहुत निर्णायक भूमिका में होता है.

2026 में एसआईआर के बाद मांट विधानसभा सीट पर 2,86,487 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में मांट विधानसभा सीट पर 3,55,936 मतदाता थे. एसआईआर के बाद मांट विधानसभा सीट पर 69,449 मतदाता कम हुए हैं. एक ग्रामीण विधानसभा पर इतनी बड़ी संख्या में मतदाता का कम होना, एक बड़ी राजनीतिक चुनौती पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए मानी जा सकती है.

2022 विधानसभा चुनाव में मांट से बीजेपी के राजेश चौधरी विधायक बने. समाजवादी पार्टी ने संजय लाठर को उम्मीदवार बनाया. बसपा ने श्याम सुंदर शर्मा और कांग्रेस ने सुमन चौधरी को टिकट दिया. बीजेपी और सपा ने जाट उम्मीदवार को चुनावी रण में उतारा तो बसपा ने ब्राह्मण समाज के चेहरे को टिकट दिया.

2022 विधानसभा चुनाव में मांट विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 83,958

2. बसपा- 74,378

3. सपा- 60,585

4. कांग्रेस- 1,281

2022 विधानसभा चुनाव में मांट विधानसभा सीट से बीजेपी के राजेश चौधरी ने चुनाव जीता. बीजेपी ने बसपा के श्याम सुंदर शर्मा को लगभग 9 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. सपा के संजय लाठर को लगभघ 60 हजार वोट मिले. बीजेपी और बसपा के बीच लगभग 4 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा. कांग्रेस डेढ़ हजार वोट भी नहीं ला पाई.

2022 विधानसभा चुनाव में मांट में बीजेपी को 50 फीसदी जाट वोट मिले. बीजेपी को 40 फीसदी ब्राह्मण वोट हासिल हुए. इसके अलावा बीजेपी को ठाकुर, बघेल, कश्यप और गुर्जर समाज का का वोट मिला.

2022 विधानसभा चुवाव में मांट में बसपा को एससी समाज का पूरा वोट हासिल हुआ और ब्राह्मण समाज का लगभग 60 फीसदी वोट बसपा को मिला. इसके अलावा कुछ अन्य जातियों का थोड़ा थोड़ा वोट भी बसपा को मिला, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा मांट से कई बार के विधायक रह चुके हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में मांट में सपा को लगभग 50 फीसदी जाट वोट मिला, क्योंकि सपा के प्रत्याशी जाट समाज से थे. इसके अलावा सपा को यादव और मुस्लिम वोट मिले. सपा को कश्यप, गुर्जर और बघेल का भी कुछ कुछ वोट मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो गया.

2024 लोकसभा चुनाव में मांट विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 86,335

2. कांग्रेस-सपा गठबंधन- 42,805

3. बसपा- 42,567

2024 लोकसभा चुनाव में मांट विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की. बीजेपी ने सपा गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 44 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 42 हजार वोट मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में 2022 के मुकाबले लगभग 57 हजार वोट कम पड़े. इस कारण से बीजेपी का वोट तो 3 हजार बढ़ा लेकिन सपा और बसपा को वोट घट गया.

2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाट और ब्राह्मण वोट एक साथ मिले. वहीं बसपा को एससी समाज के वोट के साथ साथ कुछ जाट वोट भी मिले. सपा गठबंधन के उम्मीदवार को मुस्लिम और बघेल समाज का वोट मिला. कांग्रेस को कुछ कश्यप समाज का भी वोट हासिल हुआ.

2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी गठबंधन में सबसे बड़ा मुद्दा यह होगा कि मांट विधानसभा सीट बीजेपी या आरएलडी किसके कोटे में होगी. वहीं 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं है, सब कुछ सपा और बसपा के प्रत्याशी चयन पर निर्भर करेगा.

मांट विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. जाट- 1.20 लाख

2. एससी- 50 हजार

3. ब्राह्मण- 40 हजार

4. ठाकुर- 25 हजार

5. बघेल- 22 हजार

6. कश्यप- 10 हजार

7. गुर्जर- 10 हजार

8. बनिया- 12 हजार

9. प्रजापति- 5 हजार

मांट में जाट, ब्राह्मण और बघेल मतदाता ही हार जीत तय करने वाले हैं.