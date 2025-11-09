महोबा: शराब के नशे में दबंगों का कहर, मामूली विवाद पर युवक को मारी गोली, पुलिस ने शुरू की जांच

उत्तर प्रदेश के महोबा में रविवार दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात तब सामने आई, जब शराब के नशे में धुत दबंगों ने गांव में वर्चस्व दिखाने के लिए मामूली कहासुनी में युवक को गोली मार दी. गांव के चौराहे पर हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है.

घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है. सूचना मिलते ही भारी पुलिस फ़ोर्स मौके पहुंची, लेकिन तब तक दोनों आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि वारदात कबरई थाना क्षेत्र के गुगौरा गांव की है. गांव निवासी 22 वर्षीय संजय सिंह रविवार गांव के चौराहे पर बैठा हुआ था. तभी गांव का ही रहने वाला दबंग पुष्पेंद्र सिंह अपने साथी जयकरण के साथ वहां पहुंचा. दोनों ने पहले संजय से विवाद किया और देखते ही देखते पुष्पेंद्र ने बंदूक से फायर झोंक दिया. सीने में गोली लगते ही संजय लहूलुहान होकर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. लोग घायल को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जबकि आरोपी दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए.

आरोपी पहले भी कर चुके वारदात

घायल के परिजन उदयभान सिंह, अंतिम सिंह परिहार ने बताया कि पुष्पेंद्र सिंह गांव में शराब पीकर आए दिन दबंगई करता रहता है. पूर्व में भी वह गोलीकांड की वारदात कर चुका है जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन वह अब भी गांव में खुलेआम घूमता है. बताया जाता है कि रविवार को भी उसका संजय से शराब पीने को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जिसे लेकर उसने खुन्नस में आकर गोली मार दी.

युवक हायर सेंटर रेफर

सूचना मिलते ही कबरई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. वहीं जिला अस्पताल में पुलिस पहुंची है. पुलिस ने आरोपी पुष्पेंद्र सिंह और उसके साथी जयकरण की तलाश शुरू कर दी है. जबकि प्राथमिक उपचार के बाद इलाज कर रहे आकस्मिक चिकित्सक डॉक्टर दीपक ने घायल की हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है.