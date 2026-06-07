कानपुर के आर्यनगर से समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ बाजपेयी द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार हनन मामले में विधानसभा सचिवालय ने संज्ञान लिया है, विधानसभा सचिवालय ने कानपुर पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी से 15 कार्य दिवस के भीतर रिपोर्ट मांगी है. यह पत्र प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी किया गया है.

विशेषाधिकार हनन मामले में विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी लेटर में बताया गया है कि, विधायक अमिताभ बाजपेयी के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 13 मई 2026 को आर्यनगर क्षेत्र में सरकार विद्यालयों के आधुनिकीकरण अभियान में व्यक्तियों और अधिकारियों के आचरण से न केवल वैध प्रशासनिक कार्यवाही बाधित हुई है, बल्कि एक निर्वाचित विधायक के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का भी हनन हुआ है.

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विधायक ने की थी कार्रवाई की मांग

आर्यनगर से समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ बाजपेयी ने इस प्रकरण में विधानसभा अध्यक्ष से स्थानीय नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करने की मांग की थी. साथ ही इस मामले में एसीपी चित्रांशू गौतम, इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह के साथ संबंधित अधिशासी अभियंता और कानपुर बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका की जांच की मांग की गई थी.

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इस प्रकरण में विधानसभा सचिवालय की ओर से कानपुर पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी से यह कहा गया है कि वे उक्त प्रकरण में 15 कार्य दिवस के भीतर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करें

विधानसभा सचिवालय से लेटर जारी होने पर क्या बोले विधायक अमिताभ अग्निहोत्री?

विशेषाधिकार हनन प्रकरण में विधानसभा सचिवालय की ओर से लेटर जारी किए जाने पर विधायक अमिताभ बाजपेयी की प्रतिक्रिया सामने आई है. विधायक अमिताभ बाजपेयी ने कहा है कि उन्हें खुशी है और मैं विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी शिकायत पर संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा है कि पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी इस प्रकरण में विधानसभा अध्यक्ष को स्पष्ट रिपोर्ट देंगे, जो उनसे मांगी गई है.

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