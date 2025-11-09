हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी

Bihar Election 2025: अररिया में CM योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस व RJD रामद्रोही हैं और फिर से बिहार में जंगलराज लाना चाहते हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 12:58 PM (IST)
बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने जम कर प्रचार किया है. 9 नवंबर को उन्होंने अररिया के सिकटी विधान सभा क्षेत्र में  चुनावी रैली के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित किया. 

इस संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बिहार का विकास केवल NDA सरकार ही कर सकती है. योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है, जबकि कांग्रेस और RJD का काम सिर्फ भ्रष्टाचार और दलाली तक सीमित रहा है.

RJD के लोगों ने राम मंदिर रथ को रोका था- योगी आदित्यनाथ

जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आज बिहार के पास वो सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है. पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास और गरीबों के कल्याण की विरासत है. कांग्रेस-आरजेडी कहते थे कि राम नहीं हैं, और अगर राम नहीं हैं, तो माता जानकी कैसे होंगी. कांग्रेस कहती थी कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा. आरजेडी ने राम मंदिर की रथ यात्रा रोक दी. उत्तर प्रदेश में उनकी सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई.

सीएम योगी ने कहा कि जब कांग्रेस, आरजेडी और एसपी ने कहा कि वे राम मंदिर नहीं बनने देंगे, तो हमने कहा, 'राम लला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे'और अयोध्या में राम मंदिर बना. अयोध्या में भगवान श्री राम को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो गया है. राम लला विराजमान हो गए हैं. राम लला के साथ, माता जानकी, भगवान राम, बजरंगबली, लक्ष्मण जी भी हैं. अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है." सीएम योगी ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की आस्था को अपमानित किया और अब फिर से बिहार में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं.

बिहार में फिर जंगलराज लाना चाहते हैं विपक्षी दल- योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी आदित्यनाथ ने RJD के शासनकाल को "जंगलराज" बताते हुए कहा कि उस दौर में 60 से ज्यादा नरसंहार की घटनाएं हुई थीं. उन्होंने जनता को चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस और आरजेडी वापस सत्ता में आईं तो बिहार फिर से अपराध और अराजकता के दौर में चला जाएगा. योगी ने कहा, “2005 में नीतिश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार ने विकास की नई राह पकड़ी. आज हर गांव तक सड़कें, बिजली और अन्य सुविधाएं पहुंच चुकी हैं.”

विकास का प्रतीक है NDA सरकार

योगी ने कहा कि आज का बिहार बदला हुआ है. पहले जो राज्य अंधेरे और भय से भरा था, वहां अब विकास की रफ्तार दिखती है. उन्होंने कहा कि NDA सरकार ने शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया है. जनता को यह देखना होगा कि जो पार्टियां कभी राम मंदिर का विरोध करती थीं, वे आज भी उसी मानसिकता में जी रही है. योगी ने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाना है तो जनता को जंगलराज नहीं, विकासराज को चुनना होगा.

Published at : 09 Nov 2025 12:55 PM (IST)
Araria News Yogi Adityanath Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS ELECTION
