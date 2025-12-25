हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महोबा: जबरन रेलवे गेट खुलवाने पर गेटमैन की बेरहमी से पिटाई, रेलकर्मियों में आक्रोश

महोबा: जबरन रेलवे गेट खुलवाने पर गेटमैन की बेरहमी से पिटाई, रेलकर्मियों में आक्रोश

Mahoba News: हरगोविंद कुशवाहा रेलवे गेटमैन के पद पर तैनात थे और रोज की तरह बुधवार शाम के समय अपनी ड्यूटी निभा रहे थे. कार सवार दबंगों ने गेट न खोलने पर बुरी तरह मारपीट की.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 25 Dec 2025 07:12 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के महोबा में दबंगों की गुंडई का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कार सवार दबंगों ने रेलवे गेटमैन के साथ बेरहमी से मारपीट की. जबरन रेलवे गेट खुलवाने को लेकर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घायल गेटमैन ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र में पचपहरा गांव के पास नॉन इंटरलॉक रेलवे गेट संख्या 426 का है. यहां तैनात हरगोविंद कुशवाह के साथ गेट खुलावाने की केजर मारपीट की गयी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

क्या है पूरा मामला?

लाडपुर गांव निवासी हरगोविंद कुशवाहा रेलवे गेटमैन के पद पर तैनात हैं और रोज की तरह बुधवार शाम के समय अपनी ड्यूटी निभा रहे थे. महोबा स्टेशन से मिले निर्देशों के अनुसार रेलवे गेट बंद था. इसी दौरान एक कार, जिसका नंबर UP95 Y 7873 बताया जा रहा है, वहां पहुंची. कार सवार लोगों ने जबरन गेट खोलने का दबाव बनाया और धमकाने लगे. गेटमैन हरगोविंद ने नियमों का हवाला देते हुए अधिकारियों से बात कर गेट खोलने की बात कही, लेकिन इससे दबंग और भड़क गए. आरोप है कि उन्होंने गेटमैन के ड्यूटी कक्ष में घुसकर लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई की. करीब 1 मिनट 56 सेकंड के वायरल वीडियो में दबंगों की दबंगई साफ देखी जा सकती है.

ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. पीड़ित गेटमैन का कहना है कि कार सवार युवक शराब के नशे में थे और उनमें से एक के पास रिवॉल्वर भी थी.

रेल कर्मचारियों में नाराजगी

घटना की सूचना पर रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित को लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां तहरीर दी गई. रेलवे अधिकारियों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Published at : 25 Dec 2025 07:01 PM (IST)
