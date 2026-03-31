महोबा के स्टेडियम में मौत का साइलेंट अटैक, 5 सेकंड में खत्म हुई जिंदगी, खेलते-खेलते गई जान

महोबा स्थित स्टेडियम में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बैडमिंटन खेल रहे 58 वर्षीय सुधीर गुप्ता की अचानक मौत हो गई. दिल दहला देने वाली यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे महज 5 सेकंड के भीतर सुधीर मौत की आगोश में समा गए. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, शहर के पस्तोर गली के रहने वाले 58 वर्षीय सुधीर गुप्ता हर रोज की तरह जिला स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने पहुंचे थे. वीडियो में सुधीर अपने साथियों के साथ पूरी ऊर्जा के साथ खेलते नजर आ रहे हैं. उन्होंने एक के बाद एक तीन शॉट खेले, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. तीसरे शॉट के ठीक 11 सेकंड बाद सुधीर अचानक असहज महसूस करने लगे. उनके कदम लड़खड़ाए और हाथ सीने की तरफ गया.

अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े सुधीर गुप्ता

इससे पहले कि वहां मौजूद साथी खिलाड़ी कुछ समझ पाते या उनकी मदद के लिए दौड़ते, महज 5 सेकंड के भीतर सुधीर अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े. यह सडन कार्डियक अरेस्ट इतना घातक था कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला. सुधीर को जमीन पर गिरता देख पूरे स्टेडियम में हड़कंप मच गया. साथी खिलाड़ी आनन-फानन में उन्हें उठाकर जिला अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

साइलेंट हार्ट अटैक से मौत की आशंका

डॉक्टरों का मानना है कि यह मामला साइलेंट हार्ट अटैक का हो सकता है, जिसने पलक झपकते ही एक हंसते-खेलते इंसान की जान ले ली. इस दुखद खबर के बाद सुधीर गुप्ता के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा है.

सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि फिटनेस के प्रति सजग रहने के बावजूद इंसान की जिंदगी कितनी अनिश्चित है. खेल का मैदान, जो सेहत बनाने की जगह है, वहां से उठी इस अर्थी ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है.