महोबा में बीए फाइनल की छात्रा ने लगाई फांसी, आखिरी मैसेज- 'कॉल क्यों नहीं उठा रहीं'

महोबा में बीए फाइनल ईयर की छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि छात्रा को एक युवक द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था, जो उससे एक लाख रुपये की मांग कर रहा था. आत्महत्या के समय मृतका के मोबाइल में उक्त युवक के 16 मिस कॉल और आखिरी मैसेज मिला जिसमें लिखा है “कॉल क्यों नहीं उठा रहीं.” इस आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के टौरियायापुरा मोहल्ले की है. मृतका नेहा (21) चुरारी गांव निवासी हरिशंकर की पुत्री थी, जो कुलपहाड़ कस्बे में अपने दादा मुरलीधर के घर रहकर महोबा की वीर भूमि डिग्री कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी.

तीन दिन पहले छात्रा ने की थी एक लाख रुपये की मांग

बताया गया कि तीन दिन पहले उसने अपने दादा से एक लाख रुपये की मांग की थी, लेकिन आवश्यकता बताने से इनकार कर दिया था. जब घर के सदस्य बाहर गए हुए थे, तभी नेहा ने कमरे का दरवाजा बंद कर दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली.

घर लौटने पर जब परिजनों ने दरवाजा बंद पाया तो उन्होंने उसके भाई असेंद्र को बुलाया. सीढ़ी लगाकर छत से नीचे उतरने पर देखा गया कि नेहा फांसी के फंदे में लटकी हुई है. आनन-फानन में उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

परिजनों के आरोपों पर पुलिस ने शुरू की जांच

वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जांच के दौरान पुलिस को नेहा के मोबाइल से एक ही नंबर से लगातार आई 16 मिस कॉल और अंतिम मैसेज मिला, जिससे शक की सुई उसी युवक की ओर घूम गई है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि यही व्यक्ति उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था और रुपए की मांग कर रहा था.

वहीं इस घटना से संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल से मिले डाटा के आधार पर मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने मोबाइल डेटा सुरक्षित जांच शुरू कर दी है.

कानपुर देहात में निर्ममता! पैसे और प्रेमी के लिए कातिल बनी मां, बेटे की कराई हत्या